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Eliminar la falta de hierro, zinc y yodo en la dieta infantil podría elevar el coeficiente intelectual hasta 10 puntos, según una gran revisión científica
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Eliminar la falta de hierro, zinc y yodo en la dieta infantil podría elevar el coeficiente intelectual hasta 10 puntos, según una gran revisión científica

La importancia de una buena alimentación desde los primeros años de vida.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un bebé comiendo potito
Un bebé comiendo potitoTOBIAS STAEBLER- GETTY IMAGES

La alimentación durante los primeros años de vida no solo influye en el crecimiento o en la salud física de los niños, sino que cada comida también aporta los nutrientes que necesita un cerebro en pleno desarrollo. Se trata de una etapa en la que se construyen millones de conexiones neuronales que marcarán el aprendizaje, la memoria y otras capacidades cognitivas que se desarrollarán progresivamente.

Ahora, la ciencia vuelve a poner el foco en que lo que un niño come durante sus primeros años de vida puede influir en su inteligencia más de una década después. Más concretamente, apunta a que erradicar las deficiencias de hierro, zinc y yodo podría incrementar el coeficiente intelectual (CI) medio de la población mundial hasta en 10 puntos, según una de las mayores revisiones científicas sobre nutrición y desarrollo cognitivo.

La investigación, liderada por la psicóloga Hayley A. Young, de la Universidad de Swansea (Reino Unido), analizó un total de 73 estudios, de los cuales 48 son ensayos de intervención nutricional y 25 son investigaciones de seguimiento a largo plazo. Con ello, se busca comprender cómo la alimentación influye en el desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adolescencia. Sus resultados se han publicado en la revista científica Advances in Nutrition.

  Un niño pequeño comiendo sopa.Getty Images

También influyen otros factores

Entre todos los nutrientes analizados, el hierro destaca como uno de los factores con mayor impacto sobre el desarrollo cerebral. Introducir alimentos ricos en hierro y proteínas entre los seis y los doce meses de edad se relaciona con mejores capacidades intelectuales años después. Por el contrario, sufrir una deficiencia de hierro durante esa etapa temprana puede traducirse en problemas persistentes de atención, memoria espacial, razonamiento matemático y control cognitivo.

Los autores también destacan el papel del yodo y el zinc, dos micronutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Por un lado, el yodo resulta imprescindible para la producción de hormonas tiroideas, fundamentales durante el desarrollo cerebral. Mientras tanto, el zinc participa en numerosos procesos relacionados con el crecimiento y la comunicación entre neuronas.

Además, los investigadores subrayan que la alimentación no actúa de forma aislada, sino que la inteligencia también está condicionada por la genética, el entorno familiar, la educación, el nivel socioeconómico y otros factores ambientales. Aun así, garantizar una alimentación equilibrada desde los primeros meses de vida puede convertirse en una de las mejores inversiones para el desarrollo del cerebro y el potencial cognitivo de las futuras generaciones.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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