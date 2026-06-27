Eliminar la falta de hierro, zinc y yodo en la dieta infantil podría elevar el coeficiente intelectual hasta 10 puntos, según una gran revisión científica

La alimentación durante los primeros años de vida no solo influye en el crecimiento o en la salud física de los niños, sino que cada comida también aporta los nutrientes que necesita un cerebro en pleno desarrollo. Se trata de una etapa en la que se construyen millones de conexiones neuronales que marcarán el aprendizaje, la memoria y otras capacidades cognitivas que se desarrollarán progresivamente.

Ahora, la ciencia vuelve a poner el foco en que lo que un niño come durante sus primeros años de vida puede influir en su inteligencia más de una década después. Más concretamente, apunta a que erradicar las deficiencias de hierro, zinc y yodo podría incrementar el coeficiente intelectual (CI) medio de la población mundial hasta en 10 puntos, según una de las mayores revisiones científicas sobre nutrición y desarrollo cognitivo.

La investigación, liderada por la psicóloga Hayley A. Young, de la Universidad de Swansea (Reino Unido), analizó un total de 73 estudios, de los cuales 48 son ensayos de intervención nutricional y 25 son investigaciones de seguimiento a largo plazo. Con ello, se busca comprender cómo la alimentación influye en el desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adolescencia. Sus resultados se han publicado en la revista científica Advances in Nutrition.

Un niño pequeño comiendo sopa. Getty Images

También influyen otros factores

Entre todos los nutrientes analizados, el hierro destaca como uno de los factores con mayor impacto sobre el desarrollo cerebral. Introducir alimentos ricos en hierro y proteínas entre los seis y los doce meses de edad se relaciona con mejores capacidades intelectuales años después. Por el contrario, sufrir una deficiencia de hierro durante esa etapa temprana puede traducirse en problemas persistentes de atención, memoria espacial, razonamiento matemático y control cognitivo.

Los autores también destacan el papel del yodo y el zinc, dos micronutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Por un lado, el yodo resulta imprescindible para la producción de hormonas tiroideas, fundamentales durante el desarrollo cerebral. Mientras tanto, el zinc participa en numerosos procesos relacionados con el crecimiento y la comunicación entre neuronas.

Además, los investigadores subrayan que la alimentación no actúa de forma aislada, sino que la inteligencia también está condicionada por la genética, el entorno familiar, la educación, el nivel socioeconómico y otros factores ambientales. Aun así, garantizar una alimentación equilibrada desde los primeros meses de vida puede convertirse en una de las mejores inversiones para el desarrollo del cerebro y el potencial cognitivo de las futuras generaciones.