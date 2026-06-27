César Azpilicueta explica por qué cree que España "es mucho más que Lamine Yamal" en el Mundial

El exfutbolista español César Azpilicueta, que cerró su exitosa carrera el pasado mes de mayo en el Sevilla y disputó tres mundiales con la selección española, ha dejado una opinión rotunda sobre el motivo por el que cree que España "es mucho más que Lamine Yamal".

En unas declaraciones al medio público británico BBC, el que fuese capitán del Chelsea ha dejado claro que "cuando se habla de que España ganará este Mundial, por supuesto que se señala a Lamine Yamal como la clave".

"Pero no se puede ganar un Mundial uno solo, especialmente este con un partido más, probablemente algo de tiempo extra en las rondas eliminatorias, además del calor y todos los viajes", ha razonado.

Azpilicueta ha destacado que "lo importante" para el técnico de la selección, Luis de la Fuente, es que "junto con Lamine Yamal, cuenta con el equipo y la plantilla que necesita para el próximo mes".

"Cuando España ganó la Eurocopa 2024, De la Fuente utilizó a los 23 jugadores de campo de su plantilla durante los siete partidos. Esta vez también tendrán que estar todos preparados", ha expuesto.

"Nunca sabes cuándo llegará el momento crucial"

Azpilicueta ha asegurado que, como jugadores, "siempre quieres jugar todos los partidos", pero ha reconocido que, en un Mundial de fútbol, "nunca sabes cuándo llegará el momento crucial para marcar la diferencia".

"Para Mikel Oyarzabal en la Eurocopa 2024, ese momento llegó cuando salió del banquillo para marcar el gol de la victoria en la final contra Inglaterra", ha puesto de ejemplo el exfutbolista navarro.

Precisamente, Azpilicueta pone esto de valor porque el '21' de la selección sólo logro marcar ese gol en la Eurocopa. "Aunque Oyarzabal jugó en todos los partidos de ese torneo, solo fue titular en uno", ha contado.

"Pero, cuando se le necesitó, estuvo listo y desde entonces no ha dejado de marcar goles para España. Tiene 29 años y no es tan aclamado como Kylian Mbappé o Harry Kane como uno de los mejores delanteros centro del mundo", ha expuesto.

Azpilicueta también ha puesto en valor la "sólida" defensa de la selección, resaltando que "nuestra defensa es lo suficientemente buena como para ganar este Mundial cuando nos enfrentemos a los equipos más fuertes".

"La presión es un aspecto clave del juego de España. Colocamos a muchos jugadores en campo contrario, lo cual supone un riesgo, por lo que hay que intentar recuperar el balón lo más rápido posible", ha apuntado.

"El equipo está muy unido"

Después de la victoria en la Eurocopa de Alemania de hace dos años, Azpilicueta resalta que el equipo "está muy unido" y "necesitamos ese vínculo para mantenernos juntos y afrontar los retos cuando llega un resultado tan duro".

"Ganamos la Eurocopa con De la Fuente hace dos años, así que tienen fe, pero se puede ver que el equipo sigue mejorando y creciendo en conjunto. Algunos jugadores llegaron a este Mundial necesitando mejorar su condición física, entre ellos Lamine Yamal", ha señalado.

El exfutbolista navarro ha terminado apuntando que el equipo mejora con Lamine Yamal "en las filas" y "cuanto más juega, mayores son las expectativas, pero también sabemos que todos los demás cumplirán con su parte".