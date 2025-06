Gonzalo Bernardos habla en estos términos sobre Felipe González y muchos se lanzan en tromba a responder

El economista Gonzalo Bernardos ha provocado una multitud de reacciones por las palabras que ha publicado sobre Felipe González, expresidente del Gobierno, justo en un momento de máxima polémica por unas declaraciones de éste.

"Felipe González, como todos los políticos, tiene luces y sombras. No obstante, muchísimas más las primeras que las segundas", ha sentenciado el economista.

"Por eso, fue un magnífico presidente. Una persona coherente que decidió marcharse para casa, cuando el PP ganó al PSOE en las elecciones de 1996", ha añadido.

Todo ello después de una sonada entrevista de Carlos Alsina a Felipe González en Onda Cero en la que, entre otras cosas, señaló sobre la Ley de Amnistía: "Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete".

Además, afirmó que "ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía" contaría con su voto. No obstante, reconoció que no va a votar al PP porque no tiene proyecto de país: "Veo a Feijóo haciendo figuras con Mazón o con el propio Abascal ayer".