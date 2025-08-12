Gonzalo Bernardos se rebela contra los "exagerados" datos de los jóvenes y el alquiler y enciende el debate: "Con 40 m2 les vale"

Día Mundial de la Juventud. Este 12 de agosto, se celebra la jornada de los jóvenes y los análisis se dirigen a un mismo concepto: el problema de la vivienda. La situación del mercado inmobiliario no mejora y hace prácticamente imposible la emancipación de millones de personas de menos de 30 años. También se multiplican los problemas sobre un alquiler calificado como "prohibitivo" en muchas ocasiones.

Contra esto se ha rebelado el economista Gonzalo Bernardos en laSexta. En una intervención en Más Vale Tarde, el analista ha querido refutar buena parte de las protestas de la juventud y, especialmente, del Consejo de la Juventud de España, que ha "exagerado una barbaridad", según ha expresado. Lo ha hecho tras analizar el informe del organismo, conocido este 12 de agosto, que reza que "el precio medio del alquiler alcanzó un máximo histórico de 1.080 euros mensuales (+11,6% interanual)".

Para Gonzalo Bernardos, los cálculos del alquiler "me parecen distorsionados y exagerados y eso le resta credibilidad al análisis". Más en detalle, el colaborador de Más Vale Tarde ha apuntado que iba a "discutir" el precio del alquiler. "Una persona sola no necesita 100 metros, le vale con 50m2".

"Segun datos del portal Idealista y descontado el bono de alquiler del Gobierno, el alquiler me cuesta 425 euros de media por un piso de ese tamaño. Y si lo relaciono con el salario medio de unos 1.300 euros, el esfuerzo de vivir de alquiler es del 32%", ha apuntado, para estupefacción de los presentes en el plató, que han polemizado con él.

Pero Gonzalo Bernardos ha continuado, alegando que hoy por hoy, "el problema —de la vivienda— no lo tienen los jóvenes, sino las familias obreras que no tienen el bono de alquiler", porque "ser joven es difícil, pero se exagera una barbaridad".

Repreguntado desde el plató, Gonzalo Bernardos ha insistido en su idea. "La mayoría de los jóvenes se conforman con 40 metros cuadrados. Hoy quieren vivir solos y los metros cuadrados no son la prioridad. Y obviamente no es lo mismo lo que necesita una familia de cuatro, que un joven solo".

Su intervención ha acabado con algo más que un dardo al Gobierno de coalición en España, porque a su juicio, "el mercado del alquiler es un desastre y el gobierno lo ha empeorado notablemente por seguir las indicaciones de Sumar, una formación populista".