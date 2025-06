Gonzalo Miró se pronuncia altísimo y clarísimo sobre lo que dijo Melody en 'El Hormiguero' de Israel 

En Más Vale Tarde han analizado la entrevista de Melody en El Hormiguero, la primera que ha dado después de su participación en Eurovisión. En ella, la cantante se acabó pronunciando sobre Israel y Palestina después de no haber querido hacerlo en la rueda de prensa que dio en TVE posterior al festival.

"Este tema me ha tocado mucho el corazón porque soy una persona que siempre he estado dispuesta a ayudar desde chiquitita. Las letras de mis canciones hablaban de los niños, de cuidarlos", dijo Melody.

Y añadió: "Han hecho comentarios hacia mi persona muy desagradables. No puedo hablar mucho de ciertos temas porque no soy política, soy artista. Hay cosas que se me van de las manos, incluso palabras técnicas que no las utilizo en mi día a día".

Remarcó que está "en contra de las guerras" y que le parece "terrible" lo que está pasando en Gaza, algo que "en el mundo no se debería de permitir". Por último, Pablo Motos espetó un "y por supuesto estamos en contra del genocidio y de las víctimas de Gaza". "Por supuesto", sentenció Melody.

Sobre todo esto ha hablado Gonzalo Miró en laSexta. El tertuliano ha afirmado que "en general" le gusta más la gente que se moja que la que no lo hace: "Está en su derecho de no hacerlo, por supuesto, pero no creo que haya que ser un analista político ni un historiador para saber que lo que está pasando en Gaza es una auténtica salvajada. Y basta con decirlo".

"¿Y si no quiere?", ha puesto sobre la mesa Elisa Beni. "Es mezclar churras con merinas dependiendo porque lo que pasa en Israel ha tenido cierta relación con Eurovisión. A ella no le preguntan por lo de Gaza de casualidad. No le preguntan por los aranceles de Trump, le preguntan por Gaza por lo que pasó en Eurovisión".