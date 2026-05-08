Gonzalo Miró se sale de su papel de presentador para dar una rotunda respuesta a Ester Muñoz por el hantavirus

Gonzalo Miró ha dejado de un lado su papel de presentador en Directo al grano, el programa que presenta junto a Marta Flich en las tardes de TVE, para irse a La 2 y comentar la actualidad con Jesús Cintora en Malas Lenguas.

Desde la cadena pública han preguntado por la calle a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, por la crisis del hantavirus y ha dicho que es "evidente" que la ministra de Sanidad, Mónica García, no está preparada para estar al frente de esta crisis.

Por el momento, La la Organización Mundial de la Salud confirma cinco casos y tres sospechosos vinculados al crucero mientras la vigilancia intenta limitar la propagación de los contagios.

El secretario de Estado, Javier Padilla, ha garantizado este viernes en una intervención en La Hora de la 1 que la evacuación se realizará "con todas las medidas de seguridad, sin que la población corra ningún riesgo y en base a todos los criterios científicos y técnicos".

Para el PP hay "caos"

Muñoz ha dicho en varias ocasiones la palabra "caos": "Estamos viendo al presidente de Canarias diciendo que todo es un caos. Es evidente que no está preparada". Cintora ha retomado la palabra para decir que Clavijo, el presidente de Canarias, ha dicho que le informaron: "Caos. Hoy es la palabra".

Antes de irse del programa, Miró ha querido puntualizar algo importante sobre este asunto: "Es la línea que van a seguir, lo del caos. ¿Cuál es el caos? ¿El caos cuál es? Lo que entiendo es que hay gente, los responsables de la OMS se están encargando de decirle a los gobiernos cómo hay que hacer para este asunto".

"Entre comillas, lo que hace España, es ponerse a favor de lo que decida la OMS y cumplir con sus compromisos con la Unión Europea, porque el barco es holandés. Mientras se decide qué va a pasar con ese barco, ¿cuál es el caos? ¿Dónde está el caos? Entiendo que lo dicen mucho para generar caos, pero el caos ahora mismo dónde está", ha sentenciado Gonzalo Miró.