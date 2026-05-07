Miguel Tellado dice que falta un Gobierno "responsable" por lo del hantavirus: Gonzalo Miró sentencia como pocos

Aunque Protección Civil y Emergencias haya tranquilizado a la ciudadanía al no haber posibilidad de "contacto con la población" del barco afectado por hantavirus que llegará a Canarias, desde la derecha ya están hablando de un "caos" y de falta de responsabilidad por parte del Gobierno.

Como suele marcar su agenda de actuación, el ataque al Ejecutivo central siempre está ahí, sea por el motivo que sea y a pesar de que en esta situación en concreto los expertos den tranquilidad ante el miedo y la alarma social que se ha generado por los "recuerdos de Vietnam" de la pandemia por el coronavirus.

El actual secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, ha pronunciado ante los medios de comunicación en el Congreso que "creo que en una situación tan compleja como esta lo que falta es un Gobierno responsable y lamentablemente, en España no existe". En Malas Lenguas, programa vespertino de RTVE con Jesús Cintora a la cabeza, ha aparecido Gonzalo Miró para dar la réplica del día, porque la estrategia de la derecha empieza ya a ser muy evidente.

"Lo puede haber dicho para cualquier otra cosa"

"Yo les escucho hablar y son las mismas declaraciones para da igual qué tema, eso que has escuchado de Tellado lo puede haber dicho para cualquier otra cosa", ha pronunciado en primera instancia. Recuerda las críticas de Elías Bendodo a la ministra de Sanidad, Mónica García, de la que pedía su dimisión "casi a las 24 horas de la crisis": "Ya es pedir por pedir".

Como ciudadano, Miró se imagina el terror que se siente si "esta gente [el PP]" llega a la Moncloa y se hace la pregunta del siglo: "¿Cómo va a gestionar las crisis? Porque pierden los papeles completamente cada vez que pasa algo, en lugar de llamar a la serenidad, a la tranquilidad, intentar mediar entre gente que piensa distinto para que no acabe todo el mundo matándose".

"Crispar, sembrar el caos y señalarse unos a otros"

Entiende perfectamente que haya miedo y que la gente se asuste, especialmente en Canarias, y señala que si los canarios escuchan lo que dice el presidente regional, van a tener la sensación de que "nos van a traer aquí el virus para infectar a toda la isla". Y añade: "¿Tú realmente crees que no te vas a comunicar con el Gobierno de Canarias y le vas a transmitir lo que vas sabiendo cuando lo vas sabiendo? Porque es que las noticias se van sucediendo con el paso de minutos, horas, días...".

"Los más interesados en que esto no se propague, más allá del gobierno de Canarias, será el gobierno de España y el resto de países afectados por esto... Entonces me da la sensación de que es eso: crispar, sembrar el caos y señalarse unos a otros", ha concluido.