Guardiola, sobre lo que está pasando en Gaza: "No se trata de ideología, sino de amor a la vida"

El entrenador catalán del Manchester City, Pep Guardiola, se ha posicionado contra los ataques israelíes a la Franja de Gaza y contra todos sus habitantes durante su discurso tras ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Manchester.

"Es tan doloroso lo que vemos en Gaza, me duele todo el cuerpo... No se trata de ideología, de lo que está bien o lo que está mal sino de amor a la vida. Se trata de negarse a callar o a permanecer inmóvil cuando más importa", ha comenzado diciendo el técnico del Manchester City.

Guardiola ha proseguido diciendo que "quizás pensemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años siendo asesinados por una bomba o en un hospital, que ya no es un hospital, y pensemos que no es asunto nuestro".

"Bien, podemos pensar eso, pero tengan cuidado. Los próximos podemos ser nosotros. Los próximos niños de cuatro o cinco años serán nuestros. Me da mucha pena al ver a mis hijos cada mañana desde que comenzó la pesadilla en Gaza. Y tengo mucho miedo", ha asegurado.

El exentrenador del FC Barcelona y del Bayern Múnich ha avisado de que "quizás esta imagen pueda parecer muy lejana de donde vivimos ahora" cuando no lo es tanto y ha contado una historia cuando alguien, a nivel individual, se pregunta qué se puede hacer para solucionar este conflicto.

Esa situación que ha querido narrar trata sobre un incendio que se ha producido en un bosque y que tiene a todos los animales aterrorizados pidiendo ayuda y diciendo que no pueden hacer nada. Sin embargo, ahí emerge un pequeño héroe: "Hay un pájaro muy pequeño que hace viajes de ida y vuelta al mar llevando en su pico todo el agua que puede almacenar. Una serpiente se ríe y le pregunta que por qué lo hace, dado que nunca podrá sofocar el fuego. El pájaro le responde que lo sabe, pero que él está haciendo su parte y que sabe que no va a apagar el fuego, pero que se niega a no hacer nada".

Finalmente, Guardiola ha acabado dejando una reflexión diciendo que "en un mundo en el que a menudo se dicen que somos muy pequeños para marcar la diferencia, esta historia me recuerda que el poder que tenemos no está en el tamaño, sino en elegir y en rechazar mantenerse callado cuando más importa".