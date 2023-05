Habla un hombre que 'trafica' con reseñas falsas de restaurantes: así funciona la trampa

Las reseñas de restaurantes en internet se han convertido en un campo de batalla entre clientes, locales y competencia. En plataformas como Google o Tripadvisor se libran auténticas guerras, puesto que esas opiniones son un arma muy poderosa: una buena o una mala reputación allí puede hacer que el negocio prospere o que se hunda.

Por eso, a menudo los hosteleros se afanan en agradecer allí las buenas reseñas y en responder e intentar justificar las malas. En ese contexto hay quien también ha visto un negocio y se dedica precisamente a escribir buenas o mañas reseñas a restaurantes en función de quién le pague.

El programa de TVE Hablando Claro ha entrevistado a un hombre que 'trafica' con reseñas, ejerciendo de intermediario entre los negocios y quien cobra por escribir las opiniones falsas. "Te doy un enlace y un texto, tú entras en el enlace pegas el texto y publicas cinco estrellas", explica.

Y continúa: "Si se publica bien, te pago 0,25 euros por reseña". El hombre explica que los hosteleros le pagan a él 2,5 euros por reseña. "Si yo tengo un restaurante tú me lo puedes gestionar todo, ¿no?", le pregunta el periodista.

"Claro, claro. Tendría que leerme el menú, solamente me tendrías que decir el sitio, enviarme el enlace de Google Maps, y yo me decido ya", explica antes de señalar que su trabajo consiste en leer, inventarse los textos y vigilar que "queden decentes".

En este sentido, dice que ahora está publicando a un restaurante 200 reseñas que le pidió. Preguntado sobre si también podría poner opiniones negativas, el hombre es claro: "Si me pagáis, yo lo hago. Puedo poner lo que me digáis, donde me digáis y cuantas me digáis".