Hace una encuesta para intentar quedar un día con sus amigos y las opciones reflejan una realidad tan frecuente como desesperante

La tuitera Karla Canseco (@karlasnotess) ha subido una captura de pantalla a su cuenta de la red social X en la que ha mostrado la realidad que se vive muchas veces a la hora de intentar quedar con un grupo de amigos.

En concreto, en la imagen se puede ver como la usuaria hace una encuesta para intentar organizar una quedada con sus amigos y las opciones reflejan de forma divertida una realidad tan frecuente como desesperante.

"Pov: tus amigos se organizan para ir a cenar", ha manifestado la usuaria antes de adjuntar la captura de pantalla, la cual ha superado ya los 6,5 millones de visualizaciones, los 201.000 'me gustas' y 14.000 retuits.

"Cenamos hoy" es tanto la propuesta de plan como el título de la encuesta. "No puedo"; "Sí puedo"; "No quiero"; "Sí quiero"; "No puedo y no quiero"; "No puedo y sí quiero"; "Sí puedo pero no quiero"; "Sí puedo y sí quiero", son las opciones disponibles.

"Si faltó alguna opción me avisan", ha escrito después de la encuesta su creadora para concluir la propuesta, algo que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera.

"No esta la opción 'Ahora sí quiero pero por ahí cuando llegue el momento ya no quiera'"; "Lo peor es que pones una encuesta para que la gente vote con solo tocar y nadie vota. Hijos de puta"; "Esa es la encuesta de alguien que no les tiene ni mierda de fe, se lo copiaré para mi grupo", han comentado algunos tuiteros en tono divertido.

"Ahí sobran opciones y faltan algunas como 'Ya veré cuando llegue la hora'; 'Ahora mismo me encantaría quedar pero seguramente me de pereza salir de casa cuando sea la hora' o 'No creo que pueda, pero si puedo apareceré ahí directamente'", ha añadido otro usuario, sin falta de razón.