Hace esta reflexión sobre las multas en España y le llueven los 'me gusta': "Para esas cosas estamos muy avanzados"

El tuitero Señor Smith (@Sr_HSmith) ha publicado una reflexión en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, sobre el sistema de gestión de multas en España que ha hecho que se lleve todos los aplausos.

"Lo que mejor funciona en España es el sistema de gestión de multas. Si te pasas de la hora del parking en un pueblo perdido de Cataluña recibes la multa en tu domicilio habitual de Isla Cristina en una semana y en perfecto castellano. Para esas cosas estamos muy avanzados", ha criticado el usuario.

Una consideración que ha compartido en tono humorístico que ha despertado tanto las risas como la indignación entre la comunidad tuitera, quienes han hecho que el tuit supere ya las 100.000 visualizaciones y los 5.000 'me gustas'.

"¡Y lo fácil que es pagarlas! No te piden DNI digital, ni clave, ni nada de nada, solo pasta"; "Y para el pago también existen todo tipo de facilidades: en cualquier banco, en correos, online, en efectivo, con tarjeta...", han añadido los tuiteros en la sección de comentarios.

"Le paso a un compañero. El lunes subió a Bilbao por negocios. El vienes de vuelta en Valladolid, ya tenía la multa del ayuntamiento de Bilbao en el buzón", ha relatado otro usuario.

"La única administración española que funciona como Amazon Prime: las multas"; "Porque la pela es la pela, amigo"; "Eso y Hacienda. Ojalá así todo"; "Con la Sanidad no somos igual de buenos", han comentado algunos usuarios.