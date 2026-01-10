Hay quien se está acordando del PP tras estas palabras del papa sobre lo de Trump y Venezuela

El papa León XIV preside una misa por el difunto papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en El Vaticano, el 3 de noviembre de 2025.

El papa León XIV dio el pasado viernes nueve de enero una de las conferencias más importantes del año para la comunidad religiosa, donde realizó un análisis internacional de algunos de los momentos y acontecimientos más relevantes de estos últimos meses, según recoge VaticanNews en una audiencia frente a diplomáticos de 184 países.

Allí, el religioso quiso dedicar algunas palabras a aquellos que han cambiado la diplomacia del diálogo, por la diplomacia de la fuerza, afirmando que parece que la guerra vuelve a estar "de moda" y que parece haberse roto el principio alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial, que establecía que no se podía utilizar la fuerza para "violar las fronteras ajenas".

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial" El papa León XIV

"En nuestro tiempo, la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional. La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados", dijo el religioso.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas", agregó entonces.

Su discurso es sin duda una indirecta a Estados Unidos (país del que es originario, por cierto), especialmente a su dirigente, Donald Trump, quien alardeaba de la operación de EEUU en Venezuela y de la consecuente captura de Nicolás Maduro. Muchos no han tardado en reaccionar a sus palabras, defendiendo que hasta el Vaticano es capaz de reconocer que el camino hacia la paz debe ser diplomático, no mediante la fuerza.

Uno de los usuarios que ha reaccionado a través de 'X' (antes conocido como Twitter) en este sentido ha sido @txapucabor, quien ha comentado con cierta ironía que hasta "el Vaticano está más a la izquierda que el PP", en una publicación que lleva ya cerca de 87 mil reproducciones.

Lo de Venezuela

El pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, a las 02:01 hora local de Venezuela, EEUU lanzaba la "Operación Resolución Absoluta", la cual culminó con la captura del entonces dirigente venezolano, Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodriguez, quien hasta ahora era Vicepresidenta de Venezuela y número dos de Maduro, es designada por el Tribunal Supremo de Venezuela como presidenta interina de Venezuela.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anuncia la liberación inminente de "un número importante" de presos políticos, lo que incluye a venezolanos y extranjeros, para, según él, "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país.

Algunos de los españoles liberados han sido José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.