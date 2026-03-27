Helena Resano cuenta lo que pasó cuando sustituyó a la reina Letizia al frente de los informativos de TVE

Helena Resano celebra 20 años en laSexta, cadena a la que llegó para presentar sus informativos. La periodista pamplonesa aterrizó en la cadena en 2006 procedente de TVE, donde previamente había presentado el Telediario.

En una entrevista para El País, Helena Resano ha recordado cómo vivió aquellos primeros años en laSexta y sus primeros pasos en la cadena pública, especialmente el momento el que tuvo que sustituir a Letizia Ortiz.

La actual reina de España dejó su puesto en TVE tras comprometerse con el entonces príncipe Felipe de Borbón. Por aquel entonces, Helena Resano dio el salto y cogió las riendas del Telediario con "solo 32 años".

"En lo personal no estaba preparada para la exposición pública que recibí. Era, entre comillas, demasiado famosa para lo que podía asumir", ha contado la periodista de laSexta.

"No quería ser esa chica famosa de la tele"

"Necesitaba dar un paso atrás. Sentía que era periodista y quería recuperar mi trabajo de redacción. Me estaba abrumando la sobreexposición, tener paparazzis en casa…", ha asegurado Helena Resano, quien tuvo que cambiar algunos hábitos.

"No quería ser esa chica famosa que sale en la tele. Era bastante ingenua, porque todo siguió igual", ha relatado en la entrevista, donde también ha recordado que sustituir a Letizia Ortiz condicionó su vida.

Al hilo de esta cuestión, Helena Resano ha contado cómo se libró del interés que generó entre la prensa, especialmente la del corazón: "Yo tengo una vida personal poco interesante, pero cuando noté este boom, hablé con las agencias y dije: mi vida es muy sencilla, estoy casada, tengo una niña, y ninguna movida rara. Desactivé el interés".

¿Quién es Helena Resano?

Helena Resano es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Tras iniciar su carrera en la Cadena SER, saltó a la televisión de la mano de Telecinco y TVE.

En la cadena pública se consolidó como presentadora del Telediario de La 1 y, desde 2006 es la cara de laSexta Noticias, donde ha forjado una trayectoria marcada por el rigor y la cercanía informativa.

Helena Resano también es autora del libro La trastienda de un informativo y premio Antena de Oro en dos ocasiones, combina su labor televisiva con la docencia y la participación en debates y foros sobre comunicación. Acaba de publicar la novela Las rutas del silencio.