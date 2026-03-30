Hiba Abouk revela cuántos idiomas sabe y destaca la importancia de la mezcla cultural: "Cuanto más raro y desconocido más me interesa"

La actriz Hiba Abouk ha pasado por Hoy por hoy, de la Cadena SER, donde ha hablado sobre su trayectoria profesional y personal. Un factor clave en su vida ha sido el cruce de influencias y culturas que "conviven dentro de ella".

Sobre ello ha hablado, y fruto de esta diversidad, en el programa que presenta Àngels Barceló han revelado que sabe un total de cinco idiomas: español, árabe, inglés, francés e italiano.

Nacida en Madrid, y de orígenes libios y tunecinos, la actriz recibió una educación musulmana, y para ella la mezcla cultural es una base sobre la que se ha asentado toda su carrera actoral.

"A mí la diversidad y la mezcla cultural me explican absolutamente. Soy una persona apasionada del mundo, hija de inmigrantes, me encanta conocer al otro, igual que tuvieron que hacer mis padres cuando vinieron para integrarse", ha contado Hiba Abouk.

Sus inicios como actriz



Hiba Abouk también ha contado cómo fueron sus inicios en la profesión. "Yo pasé de hacer de todo: trabajar en un bar, tratar de caer bien a mis profesores y profesoras para hacer después de canguro a sus hijos o, por ejemplo, repartir publicidad en la boca del metro de Sol, en Madrid", ha explicado en la SER.

De ahí pasó a que, poco después, se emitiera uno de los capítulos de El príncipe. Allí vivió una experiencia en el metro que no olvida: "Yendo en metro coincidir en el interior de un vagón con una excursión de veinticinco niños de un colegio abalanzándose sobre mí, queriendo fotos, tocándome. Entonces me dije... Algo ha cambiado".

¿Quién es Hiba Abouk?

Hiba Abouk, cuyo nombre de nacimiento es Hiba Aboukhris Benslimane, nació el 30 de octubre de 1986 en Madrid, España. Es una actriz hispano-tunecina conocida por su trabajo en cine y televisión.

Es la menor de cuatro hermanos; sus padres emigraron desde Túnez y la educaron en la cultura musulmana. Estudió en el Liceo Francés de Madrid, posteriormente en Filología Árabe, y se licenció en Arte Dramático por la RESAD.