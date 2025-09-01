Àngels Barceló arranca el curso de 'Hoy por Hoy' desde la frontera de Gaza para contar "ese grito de auxilio que nadie escucha"

Arranca el curso, el político, el educativo y, también, el periodístico. Las parrillas de los medios retoman su rutina o estrenan formatos y enseñan sus cartas y sus intenciones. Las de la Cadena SER han quedado claras este lunes cuando la directora de Hoy por hoy, Àngels Barceló, ha arrancado su temporada desde la frontera entre Gaza e Israel.

Las autoridades de Tel Aviv han vetado el acceso de la prensa internacional a la región palestina desde que comenzó a bombardearla, tras el 7 de octubre de 2023, por eso no se puede ir más allá, pero eso hace aún más simbólico el gesto del programa. "El compromiso de la SER es seguir haciéndoles llegar a ustedes lo que está pasando detrás de esa valla", ha enfatizado Barceló en su intervención inicial.

Barceló ha arrancado a las seis de la mañana desde la frontera de Gaza, junto a los periodistas Nicolás Castellano, Pablo Morán y Fernando Bayo, y durante la mañana ha ido moviéndose por la zona e introduciendo entrevistas de ciudadanos de Gaza y cooperantes que están dentro de la franja, que relatan en primera persona una ofensiva que deja ya más de 63.000 muertos. Unicef calcula que, cada día, Israel asesina de media a 27 menores en la Franja de Gaza. Son casi 19.000 niñas y niños masacrados desde el inicio de los ataques. Y luego está el hambre: Unicef ha documentado la muerte de más de 120 niños por hambruna en las últimas semanas.

La iniciativa se enmarca, además, en una jornada de lucha internacional convocada para hoy por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Más de 250 medios de comunicación de 50 países -decenas en España- se han sumado a una campaña para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera, algo insólito en un conflicto armado y que cuenta con la connivencia de los aliados de Israel. Además los trabajadores de los medios y sus órganos de representación están llamados a secundar un minuto de silencio este lunes a las 12:00 horas del mediodía a la puerta de sus sedes o en las redacciones.

"Los gazatíes se juegan la vida para poder explicar al mundo el genocidio del que están siendo víctimas. Gaza, que ya no era un lugar fácil para vivir, se ha convertido ahora en un lugar donde la muerte puede aparecer en cualquier momento", ha recordado la periodista catalana. "Son importantes las voces que gritan. Ellos son la prueba del delito. Y también está la vergüenza de los que callan", insiste.

El relato de Barceló y su equipo siempre tiene una reflexión de fondo: la cercanía a dos millones de personas que están sufriendo, sin que se puedan contar sus historias más que por los informadores locales, y el contraste con la vida en calma en suelo israelí, en plena costa mediterránea.

"Una carretera que corre paralela a esa valla, una carretera que se puede recorrer ignorando, si uno quiere, lo que pasa al otro lado de la ventanilla de su coche. Y eso es terrible. Ese grito de auxilio que sale de Gaza y que nadie escucha, en Israel es evidente que no, pero tampoco se escucha ni remueve allí desde donde deberían decidirse las acciones que obligarán a Netanyahu a parar el genocidio", expone. "Parece que dan igual las imágenes, las palabras, los testimonios de las ONG que reconocen no haber visto nunca nada parecido a lo que Israel está haciendo con la población palestina. A nadie pareció conmover que en la mismísima sede de la ONU, hace tres meses, el embajador palestino, Riad Mansour, rompiera a llorar pidiendo parar la masacre, preguntándose si a nadie importan los niños palestinos", añade, ya desde un mirador en Sderot, donde ciudadanos de Israel suben para ver los bombardeos del otro lado.

Un mirador que califica de "macabro". "Hay que verlo para entenderlo: desde él se ve perfectamente toda la Franja de Gaza y desde él se ve ahora una inmensa columna de humo sobre Jabalia, que muestra cuál ha sido le objetivo de los últimos proyectiles de Israel", sostiene.

Entre las entrevistas de la mañana, destaca la de Sonia Silva, jefa de oficina de Unicef en Palestina. "La población empieza a ver desplazamiento hacia el sur. En las últimas dos emanas se han desplazados 120.000 personas", ha detallado. "Se calcula que 132.000 niños están sufriendo malnutrición aguda y 320.000 están en riesgo si no hay una mejora en el acceso al agua y alimentos. Los niños están e situaciones cada vez más críticas. Y hay otra modalidad, se han calculado hasta 2.000 personas muertas que han ido a buscar ayuda humanitaria. Un 20% de los que acuden son niños", cuenta.

Ata, un palestino refugiado en España que ha perdido a toda su familia en Gaza y que ahora está allí: "Aquí se vive una vida imposible. Todo a mi alrededor son casas destruidas y gente sin ánimo". Un resumen pavoroso de lo que vive toda la población. "Yo vivía en Madrid desde hace 18 años. Tenía mi casa, tenía mi coche, tenía mis amigos. Vine a Gaza en 2023 porque mi madre estaba enferma y el comienzo de la guerra me pilló aquí", ha explicado.

Cientos de medios se suman a una acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza La iniciativa de RSF llega después de que en sólo diez meses al menos 250 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en este enclave, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna.