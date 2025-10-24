Hiba Abouk habla por primera vez de lo que le ha ocurrido por apoyar públicamente a Palestina

La actriz Hiba Abouk, conocida por su papel en El Príncipe, una de las series más vistas de la historia de España, ha concedido una entrevista a la agencia EFE donde ha hablado del precio que ha pagado por posicionarse en favor del pueblo palestino públicamente.

De hecho, hace unas semanas, en plenas protestas propalestinas por la presencia de un equipo de Israel en La Vuelta a España, la intérprete ya respondió a Ana Rosa Quintana, que dijo en su programa que "de los que estaban allí posiblemente ninguno sobreviviría en Palestina. Ni las mujeres tendrían los derechos que tienen y los homosexuales posiblemente estarían condenados. Entonces vamos a ser serios".

"Qué impresentable…", dijo entonces Hiba Abouk. La actriz fue uno de los rostros conocidos que leyó en Madrid los nombres de niños asesinados en Gaza junto a Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte.

Las consecuencias de posicionarse

Ahora, en una entrevista en EFE, la actriz ha afirmado que todo esto ha tenido un precio: perder una serie que iba a protagonizar en Francia porque la directora y el productor eran judíos.

"En el momento histórico en el que nos encontramos me parece bastante fundamental apoyar la causa palestina. Hay un genocidio en Gaza y eso no podemos echar los ojos a un lado. Tenemos que unirnos nosotros, la humanidad entera, para que eso deje de ocurrir", ha comentado.

Sobre las consecuencias por posicionarse ha señalado que "obviamente te cierra puertas": "Todo el mundo lo sabe. En España no tanto, con lo cual por ahí tengo muchísima suerte, pero en Francia, donde yo he trabajado mucho, hay un lobby judío en el mundo del cine muy establecido y sí, tenía un proyecto de una serie el año pasado, que cuando la primera vez me pronuncié, perdí la serie por completo".

Luego se enteró que el productor y la directora eran judíos: "No me da miedo decirlo. Es más, si me han sacado de ese proyecto por ese motivo, me alegro. Me han hecho un favor. Todo el mundo que me cierre alguna puerta por ese motivo estoy encantada".

Por último ve "inadmisible" que se vuelvan a reproducir "los mismos hechos e incluso peor" que tuvieron lugar en los años 40 con el Holocausto nazi contra los judíos.