La historia de una embarazada en urgencias conmociona Twitter: el giro final que nadie esperaba

Hay veces que se necesita una historia potente, de solidaridad y con final feliz, para recobrar la, en ocasiones, perdida fe en la humanidad. Y es lo que le está pasando a decenas de miles de personas con el hilo de tuits que ha compartido la usuaria @aishudp, una médica argentina que ha contado lo que ha ocurrido recientemente en su centro hospitalario.

"Acaba de pasar algo hermoso en el hospital que voy a recordar por siempre. Llega a la guardia una chica embarazada, cuando vamos a buscarla estaba con, por lo menos, 10 mujeres más acompañándola. Hicimos un par de chistes respecto de la banda que había traído y el aguante", escribe.

Según relata, la mujer entró "asustada, llorando, contando que se cayó en la calle y no puso las manos al caer y tenia mucho miedo (embarazo de 7 meses)".

"Para distraerla, le empiezan a preguntar si estaba paseando, si había salido con sus amigas, etc", recuerda la doctora, que entonces describe lo más sorprendente de la historia: "Y ahí, cuenta que ellas no eran sus amigas, que no las conocía".

"Eran mujeres que la vieron al caerse y decidieron acompañarla y traerla al hospital. Todas esperaron afuera mientras ella estaba en consultorio, cuando salió (y su beba estaba 10 puntos) todas la abrazaron, aplaudieron e incluso lloraron con ella", cuenta la usuaria.

La doctora recalca que muchas veces se fue "muy triste del hospital, llorando, con bronca de cómo son las cosas".

"Pero hoy, lloré de emoción. Que esas mujeres la hayan acompañado, tranquilizado y festejado su victoria como si se conocieran de toda la vida, es algo que voy a recordar siempre", resalta.

La propia embarazada, al ver que la historia se estaba difundiendo rápidamente, ha respondido: "Soy la embarazada de esta historia y ahora que pasó leo esto y lloro porque lo de ayer me dio un susto pero también mucha fe en la humanidad".

"PD: ahora nos seguimos en IG con mis salvadoras, que me pidieron que las invite al baby shower porque ya se consideran tías postiza", ha celebrado.