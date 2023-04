Se lleva más de 9.000 'me gusta' con su respuesta a las polémicas palabras de Manu Sánchez

El usuario de Twitter Daniel Valero está dando mucho de que hablar gracias a la respuesta que le ha dado al presentador de Antena 3 Manu Sánchez, que lleva días siendo centro de críticas por un momento en que el reclamaba que los españoles tengan más hijos.

"Qué país más triste", se lamentaba antes de preguntarse si en muchos casos "son excusas" las que se dan para no tener hijos. "¿Cuál es vuestra excusa para no tener niños? La mía que soy muy torpe y se me caerían todos al suelo", empieza diciendo Valero en su vídeo, que acumula más de 3.700 retuits y 9.400 me gusta en tres días.

El usuario subraya que los informativos "deberían dar información" y "no opiniones de mierda". Y repasa algunas de las "excusas" de los jóvenes para no tener niños. Por ejemplo, señala, "en España la tasa de paro juvenil ronda el 30%, la media de los sueldos de los jóvenes de hasta 25 años que trabajan es de unos 1.234 euros brutos, es decir, poco más de 1.000 euros al mes".

"Y un piso en alquiler con bastante espacio para formar una familia cuesta de media en España 924 euros al mes, con lo que pagar comida, el agua, el transporte, la luz, tienes 76 eurazos. Y eso si no vives por ejemplo en Madrid, donde la media de alquiler es de 1.941 al mes. Y mantener una unidad de hijos según los estudios cuesta durante los tres primeros años una media 1.183 euros al mes. Señor mío, ¿cómo pago 900 euros de alquiler, 1.100 dedicados al bebé, mínimo 200 de comida, 200 de gastos y todo eso cobrando 1.000 euros?", pregunta antes de subrayar: "A mí algo me falla".

"Si queréis incentivar la natalidad, menos discurso moralista y más intervención al precio de la vivienda y a los productos básicos de consumo. Por cierto, si algún día tengo dinero para permitírmelo, que no creo, tendré hijos si a mí me da la gana, porque sienta que quiera querer y criar un bebé y no para compensar que vivamos en un sistema económico que se sostiene a base de criar seres humanos como mano de obra barata para que el día de mañana te paguen a ti la pensión", señala antes de zanjar: "Somos humanos, no máquinas".