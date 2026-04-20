Hace pasar su caravana por un chalet y lo alquila por 600 euros al mes: "Para que te hagas ilusiones de que eres una persona digna"

El mercado del alquiler sigue al alza y algunos propietarios se aprovechan de ello para intentar sacar el mayor rédito posible. El siguiente anuncio da cuenta de esta situación que, lejos de solucionarse, sigue agravándose día a día.

Un anuncio de lo que parece ser una "casa o chalet independiente" resulta ser en realidad una caravana. La publicación, vista en un portal inmobiliario, informa de que el precio es de 600 euros al mes "con todas las comodidades".

Ubicada en San Bartolomé, Gran Canaria, la caravana apenas tiene 36 metros cuadrados y solo cuenta con una habitación, pues este tipo de vehículos están diseñados para maximizar el espacio todo lo posible.

Los comentarios de la publicación lo dicen todo. En tono irónico, un usuario opina que, pese a su precio disparado, la caravana cuenta "con todas las comodidades, para que te hagas ilusiones de que eres una persona normal viviendo en una casa digna".

"Creo que es estirar muchísimo el significado de 'chalet o casa independiente' como para incluir una autocaravana", comenta otro en relación a la forma en la que el arrendador utiliza el lenguaje para intentar adornar el anuncio.

¿Se trata de un fraude?

Este anuncio puede traducirse en un intento de fraude. La ley lo considera así cuando se dan cuatro elementos muy claros:

Engaño suficiente : Anunciar una caravana como “chalet”, usando fotos, descripciones o lenguaje diseñados para confundir.

: Anunciar una caravana como “chalet”, usando fotos, descripciones o lenguaje diseñados para confundir. Ánimo de lucro : Cobro de fianza, reserva o alquiler.

: Cobro de fianza, reserva o alquiler. Error de la víctima : La persona cree que contrata una vivienda (chalet) y no una caravana.

: La persona cree que contrata una vivienda (chalet) y no una caravana. Perjuicio económico: Pérdida de dinero, gastos de desplazamiento, mudanza, y otros.

En este caso, pese a que el anuncio reza "chalet o casa independiente", en la descripción del mismo se lee "caravana equipada con todas las comodidades". Para ser constitutivo de delito, el intento de engaño ha de ser muy claro.