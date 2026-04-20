Salvador Illa se encuentra con Belén Esteban en el concierto de Rosalía y se oye claramente lo que se dicen

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y Belén Esteban se han encontrado en uno de los conciertos de Rosalía en Barcelona, donde la cantante tiene cuatro fechas, al igual que en Madrid.

Es curioso que ha sido una cuenta fan de la cantante catalana la que ha compartido un momento entre la televisiva y el dirigente del PSOE: "El presidente de Cataluña, Salvador Illa, saludando a Belén Esteban en la zona VIP del LUX TOUR de Rosalía en Barcelona".

Por todos es sabido que Belén Esteban es una gran fan de Rosalía y ha visto varios de sus conciertos en directo, tal y como se puede ver en sus redes sociales donde ha compartido las sonrisas y las lágrimas que han despertado en ella las letras de la artista catalana, que está inmersa en su Lux Tour.

Como se puede ver en el vídeo, que dura unos pocos segundos, Illa le dice a Esteban "un placer saludarte". "Igualmente, ¿cómo está?", le responde la princesa del pueblo. Por último, el dirigente catalán le responde: "Bienvenida a Cataluña".

Rosalía se despidió este sábado de su tierra natal donde ha dado cuatro conciertos después de pasar por Lyon, en Francia; por Madrid, donde también tuvo cuatro conciertos y por Lisboa, en Portugal.

En sus redes sociales, Salvador Illa le ha dedicado un vídeo al concierto y ha contado que le gustó mucho: "Lo recomiendo mucho. Espiritualidad, belleza y tolerancia. Son tres conceptos que se ven en este concierto".

Para Illa, este fue "un concierto muy variado": "Una puesta en escena con una coreografía magnífica, se te pone la piel de gallina en más de una ocasión. Una cantante y una artística magnífica. Una catalana universal".

Ha reparado Illa en que había "gente muy joven" y también mayores: "Todas las canciones son bonitas y si tengo que elegir una, la que tengo que elegir es Magnolias".