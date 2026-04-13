Fernando Tejero confiesa tener "miedo" a posicionarse políticamente: "Igual no trabajo más"

Fernando Tejero confesó este domingo que tiene miedo a que gobierne la ultraderecha en España. Lo hizo en laSexta, donde fue entrevistado por Jordi Évole, quien le preguntó por su ideología.

El periodista catalán quiso saber la opinión del actor en materia política, asegurando que ahora tiene la sensación de que ahora "no hay tanto posicionamiento político" en el mundo de la cultura.

"Hay miedo; yo tengo miedo", aseguró Fernando Tejero, quien reconoció haber apoyado a Podemos y al PSOE. "Lo seguiré haciendo, si puedo. Pero cuidado con el momento en el que estamos", avisó.

"Yo a veces hago teatro y te contrata el ayuntamiento, y si nos gobiernan estos días algunos señores, pues igual no trabajo más", prosiguió Fernando Tejero, quien se refirió a unas declaraciones de un ex político de Vox.

"Yo pienso luchar"

"Espinosa de los Monteros dijo en su día que si salían ellos los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones... entonces, yo creo que hay un miedo generalizado", afirmó el actor.

"¿A qué?", quiso saber Jordi Évole, a lo que Fernando Tejero respondió sin rodeos: "A no trabajar, quizá". Una respuesta que llevó al periodista catalán a preguntarle cuál es la alternativa.

"Hombre, sin ninguna duda, es la lucha. La lucha y seguir luchando hasta que me muera. Yo pienso hacerlo", sentenció el actor cordobés, que pese a confesar su miedo a que gobiernen partidos como Vox, nunca ha escondido su ideología progresista.

"No quería ser homosexual"

Por otro lado, en otro momento de la entrevista Fernando Tejero abordó la cuestión del éxito en su carrera: "Ni me imaginaba el alcance mediático. Yo no podía salir a la calle". "A mi familia les tuve que sentar y decirles 'sigo siendo yo'", contó en Lo de Évole.

Al hilo de esto, Fernando Tejero también habla sobre el Goya a Mejor Actor Revelación que recibió por la película Días de fútbol, en 2004. Preguntado por aquel día, el actor dice que se acuerda "a medias".

"Iba de lexatines hasta el culo", aseguró entre risas. Sobre su infancia, recordó que tiene la voz grave "de forzarla" porque "no quería ser homosexual". "Igual ese fue el primer papel de tu vida", apuntó Jordi Évole, con el que concuerda plenamente el actor: "Sin duda".