Ibai Llanos contesta a un tuit en el que dicen que apoya a Israel por lo que dice del Mundial: "Quería que España le metiera siete a EEUU en la cara de Trump"

El streamer vasco Ibai Llanos se ha cabreado después de que un usuario le acusara en la red social X de apoyar a Israel. El enfado ha sido monumental y completamente comprensible, ya que se ha producido a raíz de un tuit sobre EEUU y el Mundial que han malinterpretado por completo.

Lo curioso es que esa malinterpretación era difícil de hacer, pero se ha producido igualmente, tras la polémica llamada de Donald Trump, presidente estadounidense, a la FIFA para que revisaran la roja a Folarin Balogun, estrella de la selección de EEUU. Y así fue, aunque Trump aclaró que él no tuvo nada que ver en la decisión del comité independiente. De poco sirvió porque fueron eliminados por Bélgica (1-4) en octavos de final.

Fue en ese momento, en medio de todo el lío, cuando Ibai publicó un tuit: "Apetece Estados Unidos en cuartos de final". Fue poco antes de que arrancara el partido entre Portugal y España, cuya victoria se la terminó llevando España a escasos minutos del final, gracias a un tanto de Mikel Merino tras una gran asistencia de Ferran Torres.

Un error de interpretación: pensó que Ibai apoyaba a Israel

Un usuario citó el tuit tras malinterpretarlo y expresó en francés: "Ibai apoyando a Israel, ¿cuál es la sorpresa?". El streamer acabó contestando porque la situación ya le parecía surrealista: "Estáis tan obsesionados conmigo que opináis de todo lo que hago sin entender nada".

"Lo puse porque quería que España le metiera siete goles a EEUU en la cara de Donald Trump. Llevo deseando su eliminación desde el día uno. Eres completamente retrasado", remata Ibai, que ha acumulado más de 360.000 visitas y 13.000 'me gusta' en apenas unas horas.

"Todos hemos entendido a Ibai menos tú"

Lo que había entendido este usuario, erróneamente, es que Ibai deseaba que EEUU pasara de ronda, pero el único motivo por el que lo desearía el streamer es para que fuera la selección española la que eliminara al combinado estadounidense.

"Sé más preciso la próxima vez, querer ver ganar a los US solo para ver cómo tu propio país los elimina después es completamente estúpido, amigo. La próxima vez sé más explícito e insulta directamente a Trump. Un 'free Palestine' de tu parte sería un insulto hacia Trump y todo estaría perdonado", comenta dicho usuario.

Las respuestas han caído al instante y todos coinciden: "Todos hemos entendido a Ibai menos tú. No le hace falta ser más preciso. No te debe explicaciones".