El youtuber IlloJuan desvela cuánto dinero paga en impuestos y si se ha planteado mudarse a Andorra: "Es muchísimo dinero"

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de Universo Calleja en la que IlloJuan se sinceró sobre cómo cambió su vida cuando comenzó a subir vídeos a YouTube. Asimismo, también habló sobre el lado menos amable de la fama y cómo lidia con ella.

"Estoy súper agradecido. He podido solucionar mi vida, la de mis padres y la de mi hermana. En mi casa sabemos lo que es estar con el agua al cuello y, de repente, poder vivir tranquilos. Nunca olvidaré el día en que pude decirle a mi padre: 'Deja de trabajar'", le contó el malagueño a Jesús Calleja.

Al hilo de esto, IlloJuan se refirió a los impuestos que tiene que pagar en España. "Me preocupa porque es muchísimo dinero, pero es el precio de vivir en el país en el que quiero estar", afirmó.

"Como en España, en ningún sitio", defendió el youtuber, para quien "más allá del país", en España está su vida, su gente y "todo lo que me hace feliz". "El porcentaje que pago es objetivamente alto, pero supongo que responde a la cantidad de personas que vivimos aquí y al acceso que tenemos a los servicios públicos", explicó.

Al malagueño también le preguntaron sobre la posibilidad de trasladarse a Andorra para pagar menos impuestos, tal como han hecho otros streamers e influencers. "Siempre antepongo mi bienestar social al económico. Solo con el dinero no soy feliz. Necesito tener cerca a mi familia, a mi hermana y a mis amigos", insistió.

¿Quién es IlloJuan?

IlloJuan, nombre artístico de Juan Alberto García Gámez (Fuengirola, Málaga, 1994), es uno de los streamers y creadores de contenido más influyentes de España. Aunque estudió Derecho y llegó a especializarse en Derecho Penal, terminó abandonando esa carrera para dedicarse por completo al entretenimiento digital, primero en YouTube y después en Twitch, donde ha construido una de las mayores comunidades de habla hispana.

Su popularidad se basa en un estilo cercano, espontáneo y muy marcado por el humor andaluz. Comenzó ganando notoriedad con vídeos relacionados con videojuegos bajo el nombre de LMDShow, pero su explosión definitiva llegó con los directos en Twitch y su participación en eventos y servidores de rol seguidos por cientos de miles de espectadores.

Con el tiempo, su contenido ha evolucionado hasta convertirse en una mezcla de videojuegos, entretenimiento, entrevistas, reacciones y conversaciones con su comunidad. Más allá de las cifras, IlloJuan se ha consolidado como una de las caras más reconocibles de la nueva generación de comunicadores digitales en España.