Trump llama a la FIFA por una tarjeta roja y ahora restacan lo que dijo Marcelo Bielsa en 2024 sobre EEUU: "Una plaga de mentirosos"

Era difícil imaginar que Donald Trump, presidente de los EEUU, uno de los países —junto a Canadá y México— que organiza este Mundial de 2025, no iba a tener su minuto de gloria. Aunque su presencia en un partido de la competición iba a ser en la final, ha sido el protagonista reciente por sus declaraciones sobre su papel en la 'mediación' para que le quitaran la roja a Folarin Balogun, la estrella de la selección estadounidense.

Para Trump, la sanción es injusta y, además, "no era ni falta", a pesar de que en la imagen se ve claramente cómo el delantero estadounidense impacta con los tacos en la pantorrilla del rival. Por si fuera poco, señala con el dedo al colegiado brasileño Raphael Claus.

El mandatario estadounidense reveló que habló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "Una persona muy respetada que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia. [Claus] Resulta bastante sospechoso y si quieren, puedo mostrarles su historial". Aunque suene irónico, comentó que no quería decirlo porque no le gusta "generar polémica".

Niega una vez más haber influido en la revisión de la sanción, pero, a su vez, cree que era un castigo muy severo tanto para Balogun como para cualquier otro jugador: "Habría dejado una gran mancha en el campeonato, eso fue lo único que transmití. No le dije qué decisión debía tomar".

La acusación de Marcelo Bielsa a EEUU en 2024

Con la polémica todavía resonando, en la red social X han recuperado unas declaraciones del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, uno de los técnicos más conocidos del deporte, hechas en 2024, cuando la Copa América se jugó en EEUU.

Fue en una rueda de prensa tras ser eliminado por Colombia en semifinales. El final del partido fue muy polémico, pues varios jugadores charrúas saltaron a las gradas a agredirse con aficionados colombianos, que habían formado una avalancha en una zona en la que había familiares y acompañantes de los jugadores de la selección uruguaya.

"Estamos en EEUU, el país, entre comillas, de la seguridad. ¿Cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana o a un bebé? Si no lo hacían, hubieran sido condenados por todos nosotros", mencionó en aquel entonces Bielsa. De hecho, acusó a EEUU de "mentirosos".

"Una plaga de mentirosos"

"Señalar a los árbitros, decir que los campos están perfectos y todas las mentiras que han dicho... Decían que los campos de entrenamiento son perfectos, cuando Bolivia no pudo entrenar. Y yo tengo las fotos. Son una plaga de mentirosos", criticó.

Por si fuera poco, acabó exaltado y fue con todo: "Cuando EEUU sintió que sus intereses eran atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Aquí no pasó nada, los estadios llenos, competitividad... Lo que no se puede es seguir engañando".

Acusó al país de presionar a jugadores y entrenadores como Scaloni, de Argentina, para no hablar de más: "Le dijeron que habló una vez y que no lo hiciese más. Todos amenazados".