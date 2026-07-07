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El COI se pliega y reabre los Juegos Olímpicos a Rusia al levantarle provisionalmente la suspensión: por qué y por qué ahora
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El COI se pliega y reabre los Juegos Olímpicos a Rusia al levantarle provisionalmente la suspensión: por qué y por qué ahora

En los dos últimos Juegos —París 2024 y Milán-Cortina 2026— los deportistas rusos participaron bajo bandera neutral. La invasión de Ucrania y el dopaje de estado, los dos asuntos a los que el COI pone solución por ahora.

Miguel Fernández Molina
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Una bandera rusa, frente al logo olímpico en los Juegos de Río 2016
Una bandera rusa, frente al logo olímpico en los Juegos de Río 2016Ryan Pierse vía getty images

El Comité Olímpico Internacional le reabre la puerta de los Juegos Olímpicos a Rusia como estado. La decisión del COI ha llegado este martes tras la reunión de su Comisión Ejecutiva y significa la revocación provisional de una restricción impuesta en octubre de 2023.

La invasión rusa de Ucrania motivó entonces una sanción que estuvo vigente en los JJOO de París 2024 y de Milán-Cortina 2026 y que previamente había estado motivada por el "dopaje de estado" descubierto en el entramado deportivo ruso, lo que motivó su expulsión de la cita olímpica de Tokio 2020. En estas citas algunos atletas rusos sí pudieron participar, pero como neutrales y sin la representación de la bandera rusa.

 Ahora, el veto se ha terminado pese a que no lo ha hecho la guerra de invasión, y todo queda a falta de que se ratifique una medida aún provisional pero que llevaba tiempo sonando en la 'mesa' del COI.

La justificación del COI, que evita entrar en términos 'bélicos', es que el Comité Olímpico Ruso (COR) "ya no cuenta entre sus miembros con ninguna organización deportiva regional de los territorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Ucraniano". Al respecto, añaden simplemente que seguirán "vigilando de cerca" la situación relativa a cualquier actividad deportiva rusa de estado en dichos territorios ucranianos, reservándose el derecho a "adoptar cualquier otra medida que considere necesaria".

El comunicado del máximo estamento olímpico pone el foco, igualmente, en lo que llaman "la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas", por lo que las restricciones impuestas hasta ahora "ya no son aplicables".

Al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos hace dos meses, el COI es partidario de normalizar la situación de los rusos. Eso sí, el organismo se apoya en el carácter provisional de su medida, por lo que deja para más adelante una decisión en firme en relación a la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos en competiciones olímpicas. Del mismo modo, por ahora seguirá sin organizar eventos en Rusia ni invitará a miembros de su Gobierno a sus eventos.

El asunto del dopaje de estado lo plantea el COI con un mandato a los deportistas rusos para "hacer frente a la falta de confianza" generada tras años de trampas sistematizadas lideradas por el Gobierno de Vladimir Putin, como sentenció la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en 2019

Así, para lograr esa 'confianza' que menciona la institución, los aspirantes a clasificarse para los próximos Juegos "deberán cumplir los requisitos antidopaje pertinentes, en particular los establecidos en las normas antidopaje del COI y de las Federaciones Internacionales, así como las mejores prácticas establecidas por la AMA.

A modo de recomendación, el COI le plantea al COR que al seleccionar sus deportistas nacionales lo haga en base "no solo en su rendimiento deportivo, sino también en su capacidad para servir de modelo a seguir que respete, defienda y promueva una sociedad pacífica a través del deporte".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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