Gisela Pulido: "El 'jogo bonito' de Brasil ha trascendido y ha marcado a mucha gente"

Gisela Pulido tiene 32 años pero lleva 22 años en lo más alto. Con sólo 10 años, la deportista tarifeña de origen barcelonés rompió en 2004 todos los registros de precocidad ganando el primero de los diez campeonatos del mundo de kitesurf que tiene en su palmarés

Esto le sirvió para llevarse el Guinness World Record de la campeona más joven de la historia, algo que, como pasa con la Copa del Mundo, muy pero que muy poca gente consigue.

Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, Gisela Pulido responde a Las 10 del Mundial —la sección en la que los famosos hablan del Mundial— recordando, por ejemplo, que su primer gran recuerdo de un mundial es la final contra Holanda en 2010, que Brasil es el equipo que más huella ha dejado en los mundiales y que, como culé, Messi es para ella el jugador que ha marcado una época en los mundiales.

Gisela Pulido con su perro NULO

-¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Tengo un gran recuerdo viendo la final que ganamos en 2010 contra Holanda. Estaba en un campeonato en Marruecos y aunque no era el primer mundial que veía, sí que es un gran recuerdo que tengo, de antes no tengo tantos.

-¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Esa final, estábamos en un campeonato en Marruecos y estábamos divididos entre los españoles y latinos y los holandeses e ingleses por otro lado. El partido fue muy ajustado, hubo mucha tensión, pero al final ganamos y fue muy guay.

-¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Acompañado siempre, 100%.

-¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

El del 2010 seguro. El gol que marcó Iniesta fue muy emotivo para todos, además por ser el primero.

-¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Brasil siempre he visto y han dicho que son unos máquinas, siempre han dicho que es muy bonito verlo jugar, el jogo bonito que ha practicado y trascendido y siempre ha marcado a mucha gente.

-¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Yo soy del Barça y entonces te diré Messi, para mí ha sido el mejor jugador, el que más me ha hecho disfrutar viendo los partidos y te tengo que decir Messi.

-¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El de Iniesta, claramente.

-¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

No tengo ninguna en especial, lo puedo ver en casa invitando a mis amigos, ir a verlo a un bar o restaurante, puedo estar en un campeonato en algún punto del mundo. Mola porque cada partido que veo es en un sitio y de una forma distinta y es muy impredecible. De hecho, en este Mundial voy a estar en Grecia algunos días y lo veré desde ahí.

-¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Me gusta mucho con mi perro, que aunque se hace un rosco y está en una esquina, siempre está ahí. Luego mi amigo Samu, que le encanta el fútbol, es muy del Barça y entiende mucho, se sabe todos los jugadores y lo vive mucho.

-La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

No te sabría decir, pero siempre he escuchado lo del año 2002.