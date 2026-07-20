La pancarta que levanta Lamine Yamal sobre Gavi y Paredes va a ser comentada en España y muchísimo más en Argentina

Este lunes España está de celebración, y no una cualquiera: la de obtener la segunda estrella, el segundo título de Copa del Mundo, 16 años después de aquella final contra Países Bajos con el histórico gol de Iniesta en la prórroga.

Esta vez también fue en la prórroga. Un gran centro al segundo palo de Pedro Porro permitió que Nico Williams, in extremis, asistiera de cabeza a Ferran Torres para que marcara el único tanto del partido en el minuto 106.

Hoy toca itinerario de celebración. La selección española ha llegado a España desde Estados Unidos a la hora de comer para dar inicio a la ruta, comenzando en La Zarzuela con el recibimiento por parte de Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, y después con la recepción en el Palacio de la Moncloa junto a Pedro Sánchez y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Gavi y Paredes... ¿Segunda parte?

Ambas visitas han dejado sus respectivos detalles y anécdotas, como el abrazo entre Felipe VI y Lamine Yamal o el gélido saludo de Álex Baena a Pedro Sánchez. Una vez montados ya en el autobús, los campeones del mundo han celebrado el título por todo lo alto, "con todos los españoles", como le decía Ferran Torres a Ibai Llanos.

Uno de los momentazos del día ha sido la pancarta que han levantado Fabián Ruiz y después Lamine Yamal sobre Gavi, uno de los protagonistas de la final, pero no por el partido, sino por su enfrentamiento con Leandro Paredes, centrocampista de Argentina, quien agredió al jugador español dándole varios empujones y tirándolo al suelo. Varios jugadores argentinos mancharon el pitido final del árbitro con lo que muchos españoles han definido como "mal perder".

Ahora, la pancarta dicta sentencia sobre cómo se han tomado los jugadores ese enfrentamiento. Por delante, la imagen de Keyne, el hermano de Lamine, de tan solo cuatro años, que ha dejado auténticos momentazos celebrando con pasión los goles y la victoria de España.

Por detrás, un mensaje CRISTALINO: "La Velada VII. Gavi contra Paredes". Un mensaje con tono irónico que no ha sido otra cosa que un chiste entre los jugadores y que deja claro que aquella anécdota está más que olvidada. Tienen algo mejor que hacer: celebrar que son "los reyes del mundo".