Ibai responde a todos aquellos que le dicen que ha tomado Ozempic para adelgazar

Ibai Llanos ha completado un año de cambio físico y ha pasado de 150 kilos a 100 en este periodo. El creador de contenido ha compartido en sus redes sociales sus nuevos hábitos y sus entrenamientos pero para muchos eso no sirve.

En X y en TikTok se han sucedido los comentarios acerca de si el streamer vasco ha usado Ozempic, el fármaco contra la diabetes que muchos, sobre todo en Estados Unidos, usan para adelgazar, algo que Ibai Llanos ha negado por activa y por pasiva.

Recientemente ha respondido a un comentario que decía: "La gente que dice que Ibai Llanos se ha pinchado Ozempic son imbéciles. Se puede perder peso llevando una dieta equilibrada y haciendo ejercicio. Yo he perdido 20 kg en 8 meses y no me he pinchado una mierda".

"No merece la pena discutir con nadie. Da igual los ejemplos que les pongas. La gente es feliz pensando esto y no les puedo cambiar su manera de pensar aunque entrenasen un mes conmigo. Déjales ser felices", ha respondido Ibai.

No es el único mensaje al que ha contestado el creador de contenido, también ha hablado de qué va a hacer con la piel sobrante después de perder más de 50 kilos: "Pues no lo sé. La verdad es que es una putada porque es algo puramente estético pero creo que cambiaría mucho mi físico. El tema es que me dan pánico las operaciones así que creo que me quedo así jaja".