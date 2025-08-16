Ignatius Farray no nombra a Ayuso, pero deja claro lo que es para él la "libertad con mayúsculas"

El cómico Ignatius Farray ha concedido una entrevista a El Mundo en el que hace un repaso de su propio presente y en el que, sin mencionar a Ayuso, habla de lo que es, para él, la "libertad con mayúsculas".

"Que no nos roben el punk porque la gilipollez tiene que ser la vacuna para contener la propia gilipollez", ha expresado Farray en la citada entrevista, muy al estilo que suele utilizar al dar su opinión.

"Estar rodeados todos los días de gilipollas nos permite crear un sistema inmunológico para reaccionar a tiempo la próxima vez que veamos a la gilipollez aparecer. Aquí no sobra nadie", ha añadido.

Sin duda, ha recalcado que tanto la derecha y la izquierda deben estar mezcladas porque, para él, "cuando te sientes comprometido a decir algo que sabes que a no a todo el mundo le va a gustar, llegas a la libertad con mayúsculas".

Sin necesidad de mencionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero dando a entender claramente que se refiere a Ayuso, recalca que esta libertad va "más allá que dos putas cañas, unas bravas en una terraza y especular con la vivienda".

Por qué sigue gobernando Pedro Sánchez, según Ignatius

No son las únicas declaraciones recientes que ha hecho el cómico canario sobre política, pues se está convirtiendo en todo un filósofo de la comedia en España. En un tuit de julio de este año ya mencionó, a raíz de Torre-Pacheco y otros sucesos, que la ultraderecha se ha expresado "de una manera tan lerda y cafre que, cada vez que lo hace, beneficia a Pedro Sánchez".