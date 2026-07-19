Martín Berasategui, chef español de 12 estrellas Michelin: "No me gusta para nada la gente que no lucha por resolver"

Martín Berasategui, uno de los chefs más conocidos del mundo y que cuenta con un total de 12 estrellas Michelin entre todos sus restaurantes, ha hablado en una entrevista a Talent Hostelería sobre el sector, sus inicios y otros asuntos de interés desde su punto de vista.

En un extracto publicado en el vídeo de perfil de TikTok del pódcast (@talent.hosteleria_), Berasateguo habla de algo que no le gusta: "No me gusta para nada la gente que no lucha por resolver. No me gusta crear problemas, me gusta resolver problemas".

Para el chef es muy importante la actitud: "Es superimportante el garrote que le pongas en la vida y que no hagas nada que no te guste". Para mí, mi familia somos nosotros, mis amigos son nosotros, mis equipazos son nosotros, mis clientes son nosotros y mis clientes".

"Desde niño me lo metieron en la cabeza"

"Yo no soy nadie, pero nadie. Y así pienso en todo y pienso que todo el mundo que viene a mi casa hace todo lo que puede y, desde el momento que hace lo que puede, hay que tener respeto y hay que enseñar mucho porque hay mucha gente que se esconde las cosas y luego está pidiendo que si la juventud es...", ha sentenciado.

Además, también ha hablado de que si para sus padres y su tía no había una profesión más bonita "que transportar felicidad desde la cocina, y yo creo que desde niño eso me lo metieron en la corteza o en la piel y lo llevaré hasta el último segundo".

Berasategui cree que se ha encontrado "con la mejor generación que ha habido nunca en la cocina porque la gente joven es la mejor generación que. ha habido nunca en la cocina".

"Tienen un mérito increíble en lo que han hecho y estamos con un presente y un futuro increíble y agradeciendo al pasado de lo que pasó en la cocina porque nosotros pensamos en arte en la cocina mañana más que hoy, en creatividad en la cocina pasó mañana más que mañana", ha sentenciado.