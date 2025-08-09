Iñaki López no duda en pronunciarse así tras la declaración de los obispos al veto al culto musulmán en Jumilla: "Hasta estos..."

Tras el veto a las fiestas musulmanas en Jumilla, los obispos subrayaron que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental, según dijeron, protegido por la Constitución española.

De esta forma, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se une a la postura de la Comisión Islámica de España en relación a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir las celebraciones religiosas en sus instalaciones municipales.

La Conferencia Episcopal ha recordado, además, que la Constitución blinda ese derecho fundamental en su artículo 16.1, que indica: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Tras ver esta noticia, el periodista y presentador Iñaki López se ha pronunciado sin rodeos en su cuenta de X. "Hasta estos, que no son precisamente vanguardia de las libertades, la tolerancia y el respeto, claman contra la política racista del PP y VOX en Jumilla", ha escrito en la red social.