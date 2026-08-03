Joan Baldoví responde con mucha contundencia a Abascal: "Me produce indignación y asco"

El líder de Compromis en las Cortes de la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví, intervino este sábado en laSexta Xplica y respondió a políticos de ultraderecha como Santiago Abascal, presidente de Vox, o Alvise Pérez, su homólogo en Se acabó la fiesta, tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta la semana pasada.

"Me produce indignación y asco los buitres que quieren sacar tajada política. Me dan profundo asco los nazis que han ido allí, me da profundo asco Alvise, que es un delincuente y me da un profundo asco Abascal. Incluso Feijóo y los que están en las redes", respondió de forma muy tajante el político valenciano.

Baldoví criticó que "con 100 muertos intenten sacar tajada política de esta desgracia". "De la utilización de estos chavales para intentar desestabilizar un país", prosiguió apuntando el dirigente valenciano.

"A mí me parece, en definitiva, que con 100 muertos sobre la mesa, yo sería mucho más prudente a la hora de hacer este tipo de declaraciones absolutamente incendiarias", remató el portavoz de Compromís.

Según las autoridades españolas más de 50.000 personas entraron en Ceuta y la mayoría ya han regresado a su país de origen, mientras que ya han confirmado 72 fallecidos. Marruecos, por su parte, reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos más en territorio, diez de ellos ahogados.

¿Qué dijo Abascal?

El líder de Vox, Santiago Abascal, denunció la "invasión" migratoria en Ceuta y responsabilizó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de esta crisis. "Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo, 'Viva Pedro Sánchez'", afirmó.

Además, este domingo el dirigente de Vox pidió la "militarización" de la frontera de Ceuta con Marruecos y volvió a culpar de la crisis migratoria a Sánchez, del que dijo que "debería estar en prisión".