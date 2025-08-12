Indignación generalizada con lo que se ha visto en un tren: "No puedo detestar más esto"

Cada vez es más habitual encontrarse en un tren o autobús a pasajeros descalzos, con los pies apoyados en el asiento de delante y sin un comportamiento cívico que sea propio de medios de transporte en el que no se va solo y sí puede sentarse más gente alrededor del viajero.

En esta ocasión, y no es ni mucho menos la primera que ocurre, se ha difundido en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, una imagen de un joven teniendo este tipo de actitud.

Ha sido el tuitero R.Sánchez Sánchez (@ssanchezBCN) el que ha publicado esa fotografía. En ella se ve a ese joven descalzo, con los pies apoyados en el asiento de delante y llevando una tienda de compaña y una mochila con esterilla debajo justo de sus piernas.

"No puedo detestar más esto", ha escrito el usuario de X, cuya publicación lleva más de 30.000 reproducciones y un millar de me gusta. Además, ha recibido otros testimonios de personas que han sido testigos de situaciones muy similares en otros trenes de toda España.

"Ouigo Madrid-Valencia esta mañana. Me saca de quicio", ha escrito uno, junto a una imagen de una persona apoyando sus pies descalzos en un asiento. "La gente cada día tiene menos educación, no sé que ven y oyen en sus casas, a mí mis padres me regañaban todo el tiempo y no estoy traumatizada ni nada, pero creo que me sirvió para mucho...", ha afirmado otro.

"Ahora mismo me acabo yo de bajar del cercanías y exactamente igual, con una salvedad. Era una mujer y las chanclas en el suelo y los pies en los asientos", ha contado una tercera persona, mientras otra ha sentenciado que estos comportamientos se tratan de "una enorme falta de respeto, de educación e higiene".