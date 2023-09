Inés García le para los pies a Bendodo en plena entrevista: "No nos haga trampas"

La periodista Inés García Caballo se ha puesto al frente del programa de LaSexta Al Rojo Vivo durante el verano y este jueves ha vivido un momento tenso mientras entrevistaba al coordinador general del PP, Elías Bendodo.

La presentadora no ha dudado en preguntarle porque el vicepresidente de Castilla y León, García-Gallardo (Vox), no acudiera al minuto de silencio por el asesinato machista de Béjar.

"¿Cómo llevan ustedes que el vicepresidente del popular Fernández Mañueco siga en sus trece y no se sume a las condenas por la violencia machista?", ha cuestionado.

Después de aclararse la voz, Bendodo ha asegurado que "no lo pienso defender" y que "tendrá que preguntárselo a Vox". "Yo puedo hablar en nombre del PP y el PP es un partido comprometido con la violencia de género que, evidentemente, creemos que es una grandes lacras del siglo XXI", ha explicado.

El coordinador general del PP ha reconocido que "el PP y Vox son completamente distintos" y, en este tema, ha justificado que "no coincidimos".

"No son los portavoces de Vox, pero el señor García Gallardo sí es el vicepresidente de Fernández Mañueco", ha respondido la presentadora, justo antes de que Bendodo se acordara de Bildu. "Por esa regla de tres, usted me puede decir que Bildu es el socio de Sánchez", ha señalado el diputado popular.

Inés García Caballo no ha dudado en pararle los pies al momento y matizar que "no es lo mismo". "No nos haga trampas, que EH Bildu no gobierna con el PSOE. Es un apoyo pero no gobierna. Igual que una cosa es hablar y otra cosa es acordar, una cosa es acordar y otra cosa es gobernar", ha puntualizado la periodista.