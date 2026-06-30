Indignación por el cartel que ha puesto un restaurante sobre el pago con tarjeta: "​"Otro sitio al que no ir"

Los carteles que se cuelgan en bares y restaurantes de toda España tienen una gran acogida en la red social de X después de que se compartan. Muchos generan debate entre los usuarios y dan que hablar de una forma en la que las interacciones y las opiniones se suceden en cascada.

La cuenta de Soy Camarero se encarga, entre otras muchas cosas, de difundir estos mensajes que quieren dejar los hosteleros del país a sus clientes. A veces son avisos, notificaciones o cualquier otra novedad que haya que comunicar.

Por ella, en las últimas horas se ha difundido el que ha publicado un restaurante sobre su política de pago con tarjeta. El mismo mensaje tiene una contradicción que ha destacado Soy Camarero y que está indignando a muchos usuarios de la red social anteriormente conocida como Twitter.

"El pago mínimo con tarjeta es de 40 euros. Se ruega abonen en efectivo debido a los problemas de cobertura de red. Disculpen las molestias", se puede leer en el letrero colgado por el establecimiento. A ese mensaje ha contestado Soy Camarero con una pregunta: "¿A partir de 40€, la red se estabiliza y funciona estupendamente?".

Comentarios de todo tipo

Su tuit se ha hecho viral con más de 180.000 reproducciones en pocas horas. También ha superado los 5.000 me gusta y ha recibido un centenar de respuestas, algunas como las siguientes: