Intercambio de pullas entre Agüero, Ibai y Piqué tras una de las polémicas de la jornada

After Kings de la jornada 4

La cuarta jornada de la Kings League continúa coleando tras tres días. El pasado lunes, con motivo del After Kings, reunión a la que acuden todos los presidentes y donde se analiza y rememoran los mejores momentos del día anterior, contó con varios episodios en los que Piqué fue el principal protagonista.

El exfutbolista se mostró mucho más activo que de costumbre y estuvo lanzando pullas y recados a presidentes, como el caso de Adri Contreras, Gerard Romero o los Buyer, y también a algún jugador.

Esta vez, el elegido fue el jugador de Porcinos y elegido MVP de la jornada, Gabriel Cichero, que anotó dos goles y fue uno de los nombres destacados de la jornada. Pero la crítica de Piqué no iba por ahí sino por el momento de la celebración de los goles y un gesto que Piqué pensó que iba dirigido hacia él.

Tras marcar el segundo gol en el 2X2 durante el final de la primer parte, Cichero se dirigió a la grada y realizó una especie de baile con los dedos en la frente, simulando una W, que muchos atribuyen a la inicial de la palabra Winner, en español 'Ganador'.

Este gesto no pasó desapercibido para Piqué que, en el After Kings, preguntó a Ibai a quién iba dirigido el baile, a lo que el Kun respondió que claramente iba hacia él. "A mí me dijeron que iba hacia vos", contestó el argentino. "Era a mí, ¿no?", confirmó Piqué.

Pero Agüero, al que ya ha demostrado en varias ocasiones que la va la marcha, continuó metiendo cizaña. "Te hizo gestito. Es raro que un jugador le haga gestos al presidente de la liga", insinuando que igual el venezolano merecía un toque de atención.

Ante esta situación, y viendo las críticas que estaba recibiendo su jugador, Ibai pasó al ataque y le reprochó al Kun el gesto que realizó él cuando anotó uno de los goles contra Porcinos en la jornada 3. "Bueno, el gesto ese también me lo hace a mí. No es una falta de respeto, no como tú, que viniste a ponerte orejitas directamente a mi esquina".