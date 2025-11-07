Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Isa, una española en Tailandia, cuenta cómo ligan en la isla de Koh Tao: "Los tíos van a saco paco de una manera..."
LOS40 MUSIC AWARDS 
Vídeo en directo: la gran gala de LOS40 Music Awards Santander 2025
Virales

Virales

Isa, una española en Tailandia, cuenta cómo ligan en la isla de Koh Tao: "Los tíos van a saco paco de una manera..."

"¡Pero si no me has visto ni la cara, corazón!".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @isa_hcaro@isa_hcaro

Irte de viaje o incluso a vivir una temporada a otro país por voluntad propia suena bastante cautivador, pero todavía lo es más si ese destino alberga una -o incluso más- isla paradisíaca.

Entonces la experiencia se vuelve digna de una película: conocer otra cultura, disfrutar del buen clima, una gastronomía sorprendente, surf, buceo, sol... Pero también hay un aspecto que puede hacer la estancia todavía más divertida y del que muchos no se olvidan por muy lejos de casa que estén: el arte del ligoteo.

Y parece que justo en este destino paradisíaco de Tailandia, este aspecto está muy pero que muy a la órden del día, según ha relatado la usuaria española Isa Hernández (@isa_hcaro) ha través de su cuenta de TikTok.

"Estoy en Koh Tao, que es una isla a la que la gente viene a hacer buceo. Perfectamente puede ser un 40% españoles, un 40% israelies y el otro 20% gente de otros sitios", ha comenzado indicando la viajera.

"Es que los tíos van a saco paco de una manera... Parece que vienen aquí y es el último día del fin de los tiempos. Yo llegué ayer por la tarde y me dieron el teléfono como cuatro personas, ¡pero es que hubo uno que me pidió el teléfono viéndome de espaldas!", ha asegurado la española, sorprendida.

"Yo estaba sentada comiendo y el pavo estaba dos mesas más para atrás de mí y me vio de perfil. Me vino el chaval a la mesa a pedirme el teléfono. ¡Pero si no me has visto ni la cara, corazón!", ha contado Isa en tono divertido.

"Y es que mientras ese me pedía el teléfono, el de enfrente, que no tenía nada que ver con el otro, me hacía ojitos", ha recordado la creadora de contenido, quien no da crédito todavía con la situación con la que se ha encontrado al llegar a la isla.

"Pero es que luego andando se me cruzaron dos en una moto y me dijeron: '¡Hola!'. Yo respondí hola y dice el atrás al de delante: '¡Para, para, para! ¡Que es española, para! Y ya les dije: Anda, adiós. Y se fueron. La gente va de una manera que no te puedes ni imaginar", ha concluido la española.

"Es súper heavy pero súper divertido"; "¡Confirmo totalmente! Es la isla de las tentaciones nivel pro"; "Nunca vi un video tan real de Koh Tao"; "Corroboro, es una auténtica locura", han comentado algunos usuarios, confirmando la experiencia de la española.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 