Isa, una española en Tailandia, cuenta cómo ligan en la isla de Koh Tao: "Los tíos van a saco paco de una manera..."

Irte de viaje o incluso a vivir una temporada a otro país por voluntad propia suena bastante cautivador, pero todavía lo es más si ese destino alberga una -o incluso más- isla paradisíaca.

Entonces la experiencia se vuelve digna de una película: conocer otra cultura, disfrutar del buen clima, una gastronomía sorprendente, surf, buceo, sol... Pero también hay un aspecto que puede hacer la estancia todavía más divertida y del que muchos no se olvidan por muy lejos de casa que estén: el arte del ligoteo.

Y parece que justo en este destino paradisíaco de Tailandia, este aspecto está muy pero que muy a la órden del día, según ha relatado la usuaria española Isa Hernández (@isa_hcaro) ha través de su cuenta de TikTok.

"Estoy en Koh Tao, que es una isla a la que la gente viene a hacer buceo. Perfectamente puede ser un 40% españoles, un 40% israelies y el otro 20% gente de otros sitios", ha comenzado indicando la viajera.

"Es que los tíos van a saco paco de una manera... Parece que vienen aquí y es el último día del fin de los tiempos. Yo llegué ayer por la tarde y me dieron el teléfono como cuatro personas, ¡pero es que hubo uno que me pidió el teléfono viéndome de espaldas!", ha asegurado la española, sorprendida.

"Yo estaba sentada comiendo y el pavo estaba dos mesas más para atrás de mí y me vio de perfil. Me vino el chaval a la mesa a pedirme el teléfono. ¡Pero si no me has visto ni la cara, corazón!", ha contado Isa en tono divertido.

"Y es que mientras ese me pedía el teléfono, el de enfrente, que no tenía nada que ver con el otro, me hacía ojitos", ha recordado la creadora de contenido, quien no da crédito todavía con la situación con la que se ha encontrado al llegar a la isla.

"Pero es que luego andando se me cruzaron dos en una moto y me dijeron: '¡Hola!'. Yo respondí hola y dice el atrás al de delante: '¡Para, para, para! ¡Que es española, para! Y ya les dije: Anda, adiós. Y se fueron. La gente va de una manera que no te puedes ni imaginar", ha concluido la española.

"Es súper heavy pero súper divertido"; "¡Confirmo totalmente! Es la isla de las tentaciones nivel pro"; "Nunca vi un video tan real de Koh Tao"; "Corroboro, es una auténtica locura", han comentado algunos usuarios, confirmando la experiencia de la española.