Isaías Lafuente reacciona como pocos a la publicación de las memorias de Juan Carlos en España

Juan Carlos I sigue dando que hablar. Y más después de que se publicaran sus memorias, bajo el título de Reconciliación, en España, por todos los momentos que ha revelado siempre desde su punto de vista. En la ola de reacciones en redes sociales ha habido pocas como la del periodista Isaías Lafuente, recientemente galardonado con el Premio Ondas.

Todo ha sido a raíz de la noticia de que desde este miércoles, momento en el que se podía adquirir en diferentes plataformas digitales de distribución, las memorias del rey Juan Carlos en su versión en castellano se ha alzado con el número uno de los libros más vendidos, por delante de autores de la talla de J.K Rowling y su edición especial de Harry Potter y el cáliz de fuego y de Dan Brown con El último secreto.

Lafuente ha reaccionado en su perfil oficial de X (@IsasiasLafuente) con una frase que lo dice todo: "'Juan Carlos i, en número 1 más vendido'... Las polisemias las carga el diablo". Ha acumulado más de 11.000 visitas en apenas unas horas desde que lo publicara.

Las reacciones han surgido en masa de usuarios que han aplaudido su ingeniosa reacción y han tirado todavía más de ironía: "Y los antónimos... ¿Memoria o actualidad?" Pero sin duda el mejor comentario se lo ha llevado el usuario @elafiladorMMM: "Nuestro idioma es maravilloso. Me estoy imaginando ahora mismo a Quevedo genuflexionado ante este individuo, mientras le dice: 'Su majestad, le puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que en este momento, vuesa merced es el más vendido'".

¿Por qué una polisemia?

Lafuente ha hecho referencia a que la frase "el número 1 más vendido" puede resultar una polisemia que, según indica el Diccionario de la lengua española de la RAE, se refiere a la "pluralidad de significados de una expresión lingüística".

Por lo tanto, Lafuente hace referencia a la ambigüedad de que se podría entender que es el libro más vendido o que, por el contrario, el más vendido es el propio rey Juan Carlos.