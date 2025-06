Iturriaga manda este aviso tras contar la estafa económica que sufrió al recibir este mensaje

El exjugador de baloncesto Juanma Iturriaga ha contado durante el programa Colgados del aro la estafa que había sufrido en sus propias carnes después de recibir un mensaje de texto de una persona que se hacía pasar por su hija. Por suerte, el exdeportista ha podido recuperar el dinero.

"El gilipollas del mes soy yo. A las 9:42 me escriben por SMS y me dicen 'hola, papá, este es mi nuevo número, envíame un mensaje por WhatsApp cuando puedas'. Le saludo yo y me contesta que cómo estaba y que guardara el número", ha comenzado describiendo.

En ese momento, tal y como ha narrado, el estafador le pidió ayuda haciéndose pasar por su hija: "¿Estás ocupado ahora? Tengo un problema y necesito que me hagas un favor porque hace tiempo pedí un crédito y tengo hasta hoy como fecha límite para pagarlo. Como he cambiado de número no tengo acceso a la cuenta para poder hacer el pago y si no lo hago voy a tener problemas, ¿tú puedes hacer una transferencia por mí?".

Al principio no le contestó, pero los estafadores volvieron a la carga y le pidieron que necesitaban que fuera a su banco y en ventanilla le hiciera una transferencia. Le pasaron los datos de cuenta del destinatario y le cuantificaron que el pago tenía que ser de 9.811 euros. "Increíblemente yo voy porque seguía con que tenía que ayudarla", ha indicado Iturriaga.

"Le digo que mi banco no tiene sucursales y que por eso no puedo hacerla online y me contesta que lo puedo hacer en varios pagos pero no de golpe y que hiciera varias de 2.900 euros. Me pasa el número de cuenta y de beneficiario me dice que ponga su nombre y que hiciera transferencia inmediata", ha continuado el exjugador.

Hasta aprovechó para hacerle las cuentas al estafador: "Le digo que para eso le tengo que hacer tres de 2.900 y uno de 1.111 euros. Resulta que no me deja repetir las transferencias, así que mando una de 2,900 y las siguientes son 2.901 y 2.902 y le pregunto que cuándo me lo va a devolver".

Finalmente, según ha dicho, acabó por llamar a su hija y preguntarle por esas transferencias. La respuesta que obtuvo le hizo ver que le habían estafado: "Me dice 'qué transferencias'".

"En ese momento me doy cuenta, voy a la comisaria y le cuento lo que me ha pasado. Lo he podido recuperar y he tenido mucha suerte", ha finalizado reconociendo Iturriaga.

En su red social de X, el conductor de Colgados del aro ha compartido el vídeo y ha dejado el siguiente aviso a sus seguidores: "Pues sí. Yo era de esos que pensaba que nunca me podría pasar una cosa así. Y ya veis. Además de pensar que soy gilipollas, tened mucho cuidado. La cosa se está poniendo muy fea incluso para los listos".