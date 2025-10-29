James Rhodes dice que pagaría menos impuestos en Reino Unido que en España y añade una frase para grabar en piedra

El pianista y escritor James Rhodes, ganador entre otros galardones del Premi Per la Pau de la ANUE y del Premio Aitana 2020, ha dejado una frase para recordar tras admitir que pagaría menos impuestos en su país de origen, Reino Unido, que en España, lugar donde vive y del que es un declarado fan.

En una entrevista en El Periódico de España con la periodista Karmentxu Marín, el músico subraya que, para él, el Brexit "fue un error catastrófico": "Y representa la idea que tienen los ingleses de que, a pesar del país de mierda que es Inglaterra, somos mejores que el resto del mundo".

"El Brexit es muy triste, pero es lo que hay. Y ahora soy español, tengo la nacionalidad. Tuve que renunciar a la inglesa y más rápido imposible, aunque pago más impuestos", admite, ante lo que la entrevistadora deja caer: "¿Quiere que hable con la ministra de Hacienda, a ver si le hace un apaño?".

"Prefiero que vayan a los coles"

La reacción de Rhodes es rotunda: "Yo estoy contento con pagar los impuestos. Prefiero que vayan a los coles de educación musical, a la salud mental y la sanidad pública y no al bolsillo del hermano de Díaz Ayuso".

Precisamente sobre impuestos habló Rhodes en abril con el actor Javier Bardem en la Cadena Ser. "Decides vivir aquí y que tu familia crezca aquí", le señaló el músico, ante lo que el actor subrayó: "Y pagar impuestos aquí". "¿Son mas aquí?", quiso saber el pianista.

"Están Los Ángeles y Nueva York, que son una locura de impuestos que luego cuando yo trabajo en producciones que son Los Ángeles y Nueva York llego a pagar un 65 o un 70% de impuestos, entre lo de aquí y lo de allí", explicó Bardem.

Su entrevista a Javier Bardem y los impuestos

"Pero no vas a mudarte a Andorra", le dijo Rhodes. "No, no, no", garantizó el actor. "¿Qué hay de la cultura norteamericana que no te gusta?", quiso saber el músico.

"No pertenezco a ella, con todos mis respetos y toda la gratitud de las cosas que me han podido dar y me han dado apoyo y me han ofrecido trabajo, su casa, conozco gente, tengo amigos... Es otro tipo de cultura. Aquí están mis amigos, mi familia, mi raíz, mi idioma, está mi país", reflexionó el actor.

"Mi vibración interna es esta. Y lo que me preocupa es la política de mi país, la política en general, la sociedad en general, pero me preocupa mucho lo que pasa aquí. Y es aquí donde quiero estar para echar una mano en lo que pueda humildemente, estar presente. Leo mucho lo que sucede, estoy al tanto de las cosas, intento reaccionar como puedo desde donde puedo y como puedo. Es mi país y me gusta", insistió Bardem.