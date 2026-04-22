Óscar Fernández, de Vox, dice que "no da para que coma ni tenga sanidad todo el mundo": Javier Aroca da una lección de humanidad

El antropólogo Javier Aroca lo ha vuelto a hacer. Ha dado una respuesta implacable a las palabras de Óscar Fernández, de Vox, quien ejercerá como vicepresidente de la Junta de Extremadura tras alcanzar un acuerdo con el PP de María Guardiola, futura presidenta regional.

Fernández ha defendido la llamada "prioridad nacional" que el partido ultraderechista pretende implantar, asegurando que se traducirá en medidas concretas y legales. Entre ellas, dar "prioridad" a los españoles en el acceso a la vivienda protegida, a las ayudas y en la defensa de los servicios públicos por encima de cualquier otra persona.

Para más inri, el dirigente de Vox ha afirmado que se busca poner fin a la "perversión del concepto de solidaridad del que viven muchos paniaguados en esta región y en toda España". Según ha asegurado, con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles "no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo": "Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero".

"La palabra español se ha convertido en una prosopopeya"

En Malas Lenguas, el programa vespertino de RTVE, Javier Aroca ha dado la respuesta que, para muchos, ameritaban estas palabras. "La palabra español se ha convertido en una especie de prosopopeya que lo contiene todo, como si fuera lo mismo un español que puede ir a los mejores hospitales de Houston o de la sanidad privada a un español trabajador que está en el paro y tiene que ir a la seguridad social desmantelada por los gobiernos normalmente de la derecha y la extrema derecha", ha defendido.

Pero el principal problema que ve el antropólogo es que hay gente que se lo está creyendo "porque piensan que efectivamente ellos van a ser beneficiarios de todas estas políticas". Y lanza una pregunta directa: "¿De verdad que somos conscientes los ciudadanos de lo que supuso para España la sanidad universal? ¿De lo que supone que no la haya? Que los trabajadores, la gente con menos dinero, no se puedan costear ni las operaciones ni la sanidad pública inmediata".

Para Aroca, todo esto supone un riesgo real para la sanidad pública y considera que esta "prioridad nacional" va en contra de los "principios igualitarios de la humanidad", incluso en contra de los propios intereses de la ciudadanía española.