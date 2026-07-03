Acaba el España-Austria y las miradas de medio mundo se van a lo que hacen Javier Bardem, Rosalía y Penélope Cruz

Con permiso de los Oyarzábal, Lamine Yamal y compañía los verdaderos protagonistas de la noche —para España— del partido de la Selección Española contra Austria fueron Penélope Cruz, Javier Bardem y Rosalía.

Los de Luis de la Fuente ganaron 3-0 a Austria con dos goles de Oyarzábal y uno de Pedro Porro. Ahora toca este próximo lunes 6 de julio la Portugal de Cristiano Ronaldo que ha vencido a Croacia 2-1 en un complicado partido.

El España-Austria se ha celebrado en Los Angeles, ciudad en la que viven la mayoría de los actores y actrices más famosos de Hollywood y entre ellos, cómo no, están Javier Bardem y Penélope Cruz.

Tanto dentro como fuera del campo, los espectadores han enloquecido con la presencia de los actores, de la cantante catalana y de Alexia Putellas, que también estaba en la grada del campo.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de los usuarios de X es lo que ha ocurrido justo después de que el árbitro pitase el final del partido contra Austria: Bardem, Cruz y Rosalía cantando y bailando con Despechá, una de las canciones que ha elegido España para sus victorias.

Al celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, los rostros conocidos que pasan por las gradas de los partidos del Mundial son numerosos. Hace unos días se viralizó la aparición de Brad Pitt y de Edward Norton —protagonistas de El Club de la Lucha— y surgieron decenas de memes con escenas de la mítica película.

Durante el España-Austria, Juan Carlos Rivero, comentarista y periodista de TVE, afirmó que Rosalía estaba en el campo pero no fue hasta casi el final del encuentro cuando los espectadores que seguían el partido desde casa pudieron ver en sus pantallas a la cantante catalana, que tiene dos conciertos en la ciudad de Los Angeles.