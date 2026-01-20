Jesús Calleja ve la tragedia de Adamuz y deja una reflexión que conviene escuchar y aplicar

Jesús Calleja, presentador de televisión y aventurero, ha publicado un video en sus redes sociales donde ha hecho una interesante reflexión tras ver la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado 41 víctimas mortales.

El suceso, que tuvo lugar en la tarde del domingo, ha provocado un aluvión de reacciones de todo tipo. Jesús Calleja confiesa que está "bastante en shock". "Cómo en unos segundos desapareces de la vida, sin más, sin esperártelo, sin despedirte de nadie, sin saber qué ha pasado, te vas", cuenta en TikTok, donde cuenta con casi 400.000 seguidores.

De esta forma, el presentador de televisión ha reflexionado sobre la fugacidad de la vida y la importancia de aprovechar el momento. "Los peligros están ahí fuera y acechan, pero no hay que pensar en ellos, porque si no, no vivirías", ha opinado Jesús Calleja.

Al hilo de esto, el aventurero leonés ha dado un consejo a sus seguidores: "Lo que sí tenemos que hacer es vivir lo que podemos controlar, intentar evitar los problemas en la medida de lo posible, si surgen, gestionarlos".

"Es lo más bonito que nos han podido dar"

Jesús Calleja ha reflexionado sobre esta cuestión mientras daba un paseo por el monte, que para él es una suerte de terapia. "Te das cuenta que solamente esto, el pisar aquí, el ver los árboles, el, el sentirte vivo, el que tenemos la oportunidad de un día más", ha asegurado.

El leonés cree que la vida "es lo más bonito que nos han podido dar". Antes de despedirse, ha mandado sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

"Desde aquí, todo mi apoyo a las familias, todo el sufrimiento que tienen, que tiene que ser horrible. No sé de qué forma, pero creo que somos tantos que tenemos este pensamiento hacia las familias, que de alguna manera les ayudará y les reconfortará", ha dicho Jesús Calleja en TikTok.

Y a modo de cierre, ha deseado que "estas desgracias "no vuelvan a suceder". "Sea como sea, agarrémonos siempre a la vida y busquemos el lado siempre más positivo de la vida", ha aconsejado a sus seguidores.