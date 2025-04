Jesús Cintora es demoledor tras lanzar un directo mensaje a Juan Carlos I por su demanda a Revilla

El periodista Jesús Cintora ha reaccionado de manera inmediata a la demanda que el rey emérito Juan Carlos I ha interpuesto al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla por una supuesta lesión a su derecho al honor.

Ha sido inevitable que se convierta en una de las noticias de la semana. Cintora ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@jesus.cintora) mandando un mensaje directo para el rey emérito. "Empiece por donar a Cáritas una pequeñísima parte de lo que oculta fuera de España", ha expresado, tal y como se ve en el vídeo.

"Lo que tenemos que ver en este país ya es de traca, de auténtica traca, resulta que el rey emérito dice además que es porque han atacado a su honor. ¿Su honor? ¿Alguien que es rey emérito de España, que vive fuera de su país? ¿Alguien que no paga impuestos en territorio español? ¿Qué queda de ese honor, majestad?", ha afirmado Cintora en el vídeo, que ha acumulado casi 50.000 'me gustas'.

No se ha olvidado de Ayuso: "Ha recurrido, por cierto, a la abogada del novio de Ayuso, que ya sabéis que en su caso no se le puede llamar delincuente confeso".

Ha rematado con un más que contundente mensaje: "Estamos esperando a que ocurra con usted y la justicia aquello que predicaba: que sea igual para todos, independiente, y que actúe, porque si no, claro, los ciudadanos, como usted decía, pues tienen derecho a conmoverse, obviamente. No a alguien que es inviolable como usted aproveche para hacer denuncias y pedir 50.000 euros. No tiene bastante ya".