Joaquín Kremel necesita muy poco para reaccionar a las palabras de Ayuso sobre ETA: una frase que lo dice todo

El polifacético actor de teatro y televisión Joaquín Kremel, conocido por sus papeles como en la icónica Farmacia de guardia, ha reaccionado a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la manifestación de este domingo convocada por el PP para protestar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además de críticas contra Sánchez, lo que ha dicho Ayuso sobre etapa generado una oleada de reacciones. "Está preparando su asalto al País Vasco y Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez", pronunció la madrileña en su intervención.

"Que me digan que es mentira. Porque no cabe mayor corrupción moral, ni mayor traición a España que esto. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos...", defendió.

A Kremel, por su parte, le ha bastado tan solo una frase para dar su opinión de todo lo que ha escuchado de Ayuso. "Está a un paso de asegurar que Ferraz esconde armas de destrucción masiva", ha escrito en un tuit de su perfil oficial de X. Ha estirado el chicle a raíz de otro tuit publicado por la periodista y escritora Rosa Villacastín, quien también había reacción al respecto.

"Días antes dijo que España era una dictadura"

Kremel ha dado su opinión después de que Villacastín escribiera otro tuit: "¿Habéis visto la cara de Ayuso cuando dijo ayer lo de ETA? Sin acritud os digo que debería verla algún experto. Días antes dijo que España era una dictadura, un país comunista. Yo me río, pero hay gente que cree lo que dice. Una locura".

La manifestación fue convocada el pasado jueves por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con motivo de la decisión del juez del Tribunal Supremo en el que ordenaba el ingreso en prisión preventiva y sin fianza al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.