Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ramón Espinar ve lo que ha dicho Ayuso sobre ETA y reacciona como muy pocos lo han hecho
Virales
Virales

Ramón Espinar ve lo que ha dicho Ayuso sobre ETA y reacciona como muy pocos lo han hecho

"Está completamente desquiciada..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Fotomontaje de Ramón Espinar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Fotomontaje de Ramón Espinar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Getty Images

El Partido Popular ha vuelto a salir a la calle para protestar en el Templo de Debod en Madrid, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una protesta donde han participado diversos líderes del PP, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

Durante su discurso, que bien se esperaba que fuese dirigido al PSOE o estar enfocado en los recientes encarcelamientos de Koldo y Ábalos, la presidenta madrileña ha vuelto a sacar el tema de ETA, lo que ha generado algunas críticas por quienes consideran que mencionar algo así solo agita "fantasmas". 

"ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez", ha afirmado la popular. "Que me digan que es mentira. Porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser, no puede ser que Bildu mantenga a Sánchez", ha agregado.

Uno de los que ha reaccionado, de forma tajante, a dichas palabras ha sido el politólogo Ramón Espinar, quien cree que Ayuso "está completamente desquiciada y fuera de la realidad". 

"Está completamente desquiciada y fuera de la realidad, agitando fantasmas pensando que el pueblo de Madrid es imbécil y le va a comprar la mercancía de vendedor de crecepelo que maneja", ha señalado en una publicación en 'X' (antes conocido como Twitter). 

"Cuando se abran las urnas, perderá estrepitosamente el Gobierno", ha agregado finalmente el politólogo y ex senador en las Cortes Generales de España en el 'tuit', donde ya acumula más de 400 'me gusta' y 6.000 reproducciones.

A pesar de la llamada del popular a acudir este domingo a las calles a protestar contra el Gobierno, la concentración no ha salido del todo bien. Génova ha contabilizado la asistencia en unas 80.000 personas frente a los 40.000 de la Delegación del Gobierno, una cifra más reducida que las casi 50.000 personas que protestaron el pasado mes de junio en Plaza de España.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 