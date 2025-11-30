Ramón Espinar ve lo que ha dicho Ayuso sobre ETA y reacciona como muy pocos lo han hecho

El Partido Popular ha vuelto a salir a la calle para protestar en el Templo de Debod en Madrid, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una protesta donde han participado diversos líderes del PP, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su discurso, que bien se esperaba que fuese dirigido al PSOE o estar enfocado en los recientes encarcelamientos de Koldo y Ábalos, la presidenta madrileña ha vuelto a sacar el tema de ETA, lo que ha generado algunas críticas por quienes consideran que mencionar algo así solo agita "fantasmas".

"ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez", ha afirmado la popular. "Que me digan que es mentira. Porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser, no puede ser que Bildu mantenga a Sánchez", ha agregado.

Uno de los que ha reaccionado, de forma tajante, a dichas palabras ha sido el politólogo Ramón Espinar, quien cree que Ayuso "está completamente desquiciada y fuera de la realidad".

"Está completamente desquiciada y fuera de la realidad, agitando fantasmas pensando que el pueblo de Madrid es imbécil y le va a comprar la mercancía de vendedor de crecepelo que maneja", ha señalado en una publicación en 'X' (antes conocido como Twitter).

"Cuando se abran las urnas, perderá estrepitosamente el Gobierno", ha agregado finalmente el politólogo y ex senador en las Cortes Generales de España en el 'tuit', donde ya acumula más de 400 'me gusta' y 6.000 reproducciones.

A pesar de la llamada del popular a acudir este domingo a las calles a protestar contra el Gobierno, la concentración no ha salido del todo bien. Génova ha contabilizado la asistencia en unas 80.000 personas frente a los 40.000 de la Delegación del Gobierno, una cifra más reducida que las casi 50.000 personas que protestaron el pasado mes de junio en Plaza de España.