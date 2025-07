Joaquín Kremel responde a las palabras de Feijóo: mezcla contundencia e ironía

El conocido actor Joaquín Kremel ha respondido en sus redes sociales al presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras compartir una parte del discurso que dio este lunes para hacer resumen del curso político y, a su vez, responder al Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Hoy en Moncloa el presidente más débil, con menos apoyo social, que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país y que más rodeado de corrupción de la historia de España ha convocado un mitin para decir a los ciudadanos lo bien que gobierna, sin tener mayoría, palabra, presupuestos o vergüenza porque solo tiene corrupción, mordidas y audios", aseguró Feijóo.

El líder del PP añadió que "esta legislatura solo ofrece una única expectativa, que es saber cuál será el próximo escándalo o engaño porque, uno tras otro, siempre hay uno más, y peor".

"Un gobierno que nació de la corrupción con una autoamnistía inmoral y que no perdió un minuto en corromperse. No olvidemos que fue Sánchez el que dio acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo", sentenció Feijóo.

A estas palabras ha contestado Kremel, que ha publicado el vídeo, y ha afirmado lo siguiente: "Me gusta cuando hablas porque parece que estás tontineli. #MasInutilesQueCorruptos".