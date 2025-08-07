Joaquín Kremel ve lo que está pasando en Argentina y le dedica este duro adjetivo a Ayuso

El actor Joaquín Kremel ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social X dedicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está generando una gran repercusión tras ver lo que está ocurriendo en Argentina con Javier Milei.

"Maldito Milei y maldita medalla de la maldita Ayuso", ha asegurado el intérprete, acordándose de la Medalla Internacional de la región que la dirigente madrileña le colgó al presidente argentino.

La reacción del actor se ha producido tras ver las imágenes de las protestas contra el veto a la emergencia en discapacidad que ha planteado Milei en los últimos días por ser fiscalmente inviable.

En concreto, ha vetado, además de la subida de las pensiones, una segunda ley sobre discapacidad que garantizaba prestaciones básicas, transporte y atención integral a esta comunidad.

Algo que ha generado una gran movilización que terminó con manifestantes y policías enfrentados. "No hay para pagarles. Como sea, se hace rifa, se hace lo que sea para pagar a todos sus profesionales", ha contado a la prensa Juli, una mujer de Mar del Plata.

Después de que una periodista le preguntara sobre lo que sintió al ver la noticia, no ha podido contener la emoción: "Qué quieres que te diga. Indignación porque mi hijo nació con una discapacidad", ha explicado.

"Yo con 21 años, al tenerlo, pelee contra la vida porque hasta un riñón le di para que siga estando. Ver que un Estado me lo quiere matar, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir para nada", ha señalado, antes de romperse.