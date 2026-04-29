Joaquín Sabina apoya abiertamente esta propuesta del PSOE en Madrid

El Grupo Municipal Socialista de Madrid ha anunciado que llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de la capital una proposición para instalar una placa conmemorativa en el histórico local La Mandrágora, en el número 42 de la calle Cava Baja y uno de los lugares de referencia durante La Movida.

La portavoz del grupo municipal, Reyes Maroto, lo anunció en una publicación en las redes sociales del partido en la que aseguraba que buscan que este reconocimiento llegue al pleno de Madrid a través de una iniciativa que van a presentar.

"Queremos que haya una placa conmemorativa de lo que fue, es y espero que será ese espacio de libertad cultural que no es solo melancolía en recuerdo a un conjunto de artista del sector de la cultura y de la creación que hizo de Madrid esa explosión cultural en los años en los que Enrique Tierno Galván fue alcalde", afirmó la representante socialista sobre La Mandrágora.

Además, también recoge el propio PSOE las palabras del pintor y dibujante madrileño Enrique Cavestany, que fue el fundador de este espacio en el año 1978. El artista mostró su alegría y su agradecimiento: "Cómo no me va a parecer estupendo el hecho de que pongan una placa a una cosa como La Mandrágora que era un poco como una de mis hijas".

La reacción de Sabina

El artista Joaquín Sabina también ha querido apoyar esta propuesta con un vídeo sumándose a esta petición. "Como decía mi querido amigo y maestro Javier Krahe, La Mandrágora es una planta baja y un sotanillo donde se canta. Querer señalar esa sagrada fachada en la Cava Baja en honor a lo que fue entonces en Madrid La Mandrágora".

"Eran tiempos de La Movida, pero Krahe y yo hicimos algo muy distinto, que fue darle a la palabra un humor y un sentido profundo poético, así que estoy muy agradecido como lo estará Madrid porque aquellos momentos fueron importantes crearon una pequeña revolución cultural", ha llegado a decir el artista madrileño, que ha calificado aquellos años como los "mejores años" de su vida..

De hecho, ahí se grabó el disco La Mandrágora, el primer álbum del propio Sabina junto a otros dos cantautores como Javier Krahe y Alberto Pérez, acompañados por el guitarrista Antonio Sánchez,.