Jordi Cruz se pronuncia casi 10 años después sobre la polémica con los becarios en los restaurantes 

Jordi Cruz ha estado en Better Podcast y ha hablado de una polémica que le persigue desde hace años, la de los llamados becarios o stagiers en los restaurantes de estrella Michelin que saltó en el año 2017 a raíz de un reportaje de El Confidencial.

"Las polémicas que ha habido es porque no he sido listo", ha comentado antes de explicarse. "Me metí en un follón horroroso con los becarios cuando yo no tenía gente de prácticas", ha apostillado.

Ha recordado Jordi Cruz, con tres estrellas Michelin en AbAC, que salió una noticia "donde le metían a Martín Berasategi y a Dabiz Muñoz porque salió un chico diciendo que le habían tratado mal en sus casas... una gilipollez".

En ese contexto lo llamaron a él y a Pepe Rodríguez, su compañero jurado en MasterChef, para preguntarles por ello. El comentó que no sabía del caso pero que, por ejemplo, El Bulli, de Ferran Adrià, sí tenía muchos y que sí cree en esa figura "de esa persona que ha terminado el colegio, su formación, y viene a pasar tres meses contigo para aprender".

"Es como si yo quiero ser modisto, salgo de la escuela de costura y me permiten ir dos meses con Dolce o con Gabbana, ¿eso está mal? Yo dije solo que creía en esa figura. 'Así que tú crees que trabajar gratis...'. Qué no has entendido, te estoy hablando de formación, de prácticas. Me salgo de la escuela y me voy dos meses a hacer una enseñanza plus en un sitio real", ha explicado.

Ha explicado Cruz que históricamente muchos restaurantes se han alimentado de eso, pero él no: "Mi tres estrellas nunca se ha alimentado de eso. Ha venido gente de México a aprender, tenemos convenios con escuelas. Pero a nivel de gestión siempre hemos tenido el equipo suficiente que podemos pagar y no hemos dependido de la gente que viene a aprender. Los que vienen a aprender vienen a aprender. Hemos tenido tres o cuatro a la vez. El Bulli tenía 50".

"El periodista de turno, el hijo de la gran puta del periodista de turno, los demás sois muy guapos pero este era un cabrón, escribió lo que le dio la gana y lo reservó hasta el día 1, día del trabajador. Y la colgó como que yo defendía trabajar gratis", ha recordado.

Poco después de que saliese la noticia apareció en su restaurante un señor que era gestionador de crisis para prestarle ayuda: "Al día siguiente estaba en el telediario, en las noticias, con pintadas en la puerta de explotador. A día de hoy en Instagram algún imbécil aún me lo pone. En mi casa no encontrarás a nadie, por tonto que sea, que te diga que le he tratado mal o no ha cobrado un buen sueldo en mi casa o no ha estado en mi casa como si fuese en la suya".